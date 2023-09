Elképesztő ajándékot kapott Marics Peti, még most sem hiszi el – Fotó

Mint ahogy a legtöbb kisfiú, gyermekkorában Marics Peti is híres labdarúgó akart lenni, aki a válogatottban győzelmekkel öregbíti hazánk jó hírét. De nem így lett, bár a foci mindig is része volt az életének, barátjával, Valkusz Milánnal megalapították négy éve a ValMar duót és énekesként ért el akkora sikert és ismertséget, mint példaképe Dzsudzsák Balázs. A Sztárban Sztár ítésze most bevallotta: mindig is a debreceni futballista karrierjére vágyott.

Marics Peti elképesztő ajándékot kapott (Fotó: Mate Krisztian)

Marics Peti elverte Dzsudzsák Balázst, aki ezért megajándékozta

A ValMar tehetséges énekesénél keresettebb hazai sztárt napjainkban alig lehet találni, több százezres rajongótábora van, sokak példaképe lett. De most kiderült: neki is van példaképe, aki nem más, mint a debreceni labdarúgó, aki a magyar válogatott húzóembere, csapatkapitánya volt az elmúlt években. Marics Peti imádja a focit, még a koncerteken is sokszor kedvenc olasz csapata, az AS Roma mezében énekel és sérülése előtt minden hétvégén az Újpest Öregfiúk csapatában focizott.

A tinilányok kedvence most elképesztő ajándékot kapott példaképétől, Dzsudzsák Balázstól, egy olyan ereklyét, ami egyszer még milliókat fog érni.

Gyerekként a legnagyobb álmom az volt, amit ez az úriember tett és tesz az országért a focin keresztül és nagyon hálás vagyok, hogy a zene idáig repített. Azért el kellett, hogy kapjam pingpongban, hogy odaadja ezt a mezt, de nem rossz apropó. 109. válogatott meccsen viselt Magyar remekmű.

– írta meghatódottan Instagram posztjában Marics Peti.

Jótékonysági focimeccsen játszott

A Bors írt arról korábban, hogy Curtis, Marics Petivel az Újpest öregfiúk csapatában játszik együtt. Pár hónapja együtt léptek pályára, hogy világbajnok vízilabdázónk, Drávucz Rita ritka genetikai rendellenességgel született kislányának segítsenek.