"Voltak közöttünk súrlódások": Rúzsa Magdi bepillantást enged a magánéletébe

Rengeteg zenét hallgatunk, reggelente általában komolyzenét, kórusműveket. Lujzika már próbálgatja a hangját, ő már énekel. Zalán figyel a legjobban a zenére, ő az, akiről úgy látom, hogy a lelkét leginkább megérinti és a gondolatait leginkább foglalkoztatja. Kevének pedig kiváló a ritmusérzéke, és ha meghall egy dallamot, ő rögtön táncolni kezd. Ahogy muzsikával kezdődik a nap, úgy az esti közös éneklés is elmaradhatatlan része a családi életünknek. Ilyenkor már gyerekdalok kerülnek elő, gyakran énekeljük például a Vuk főcímdalát vagy altatókat is. Mi más is vehetné körbe a gyerekeimet, mint a zene?