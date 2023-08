Rengetegen bántás érte Tücsit: „Borzalmas erre visszagondolni”

Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi nemrég Palik László vendége volt: a Palikék Világában. A műsorvezető, influenszer mesélt gyerekkoráról és családja mindennapjairól. Többek között édesapjáról, aki Ghánából érkezett Magyarországra tanulni és végül itt esett szerelembe. Tücsi kiskoráról is mesélt, ugyanis abban az időben rengeteg attrocitás érte a bőrszíne miatt, de ezeket sosem vette a szívére.

Igen, hál istennek van egy temperamentumom, ami miatt ezzel nem tudtak engem bántani. De, igyekeztek – borzalmas erre visszagondolni – voltak olyan tanárok, akik nem köszöntek apának vissza. Nagyon szerették az emberek apát a városban és mégis volt olyan tanár, aki elfordította a fejét, minthogy köszönt volna. Pont ezek velünk sem voltak szimpatikusak, én akkor sem tulajdonítottam neki nagy teret igazából.

– mesélte Tücsi, aki azt is hozzátette, hogy édesapja is hasonlóan higgadtan reagált ezekre a bántásokra.

„Én azt vallom, hogy mivel én nem sértegetek senkit, így nyilván elvárom, hogy ezt velem se tegyék meg” – mesélte a gyönyörű műsorvezető és influenszer.

Fotó: Keller Matyas - kemafoto.hu

Nehéz volt, hogy a szerelme másik városban jégkorongozott

Tücsi mesélt arról is, hogy Sofron István két éve a Csíkszereda jégkorong csapatában dolgozik, míg ők itt éltek Magyarországon. Annak érdekében, hogy megmaradjon a családi egység lányával, Narával gyakran utaztak a határon túli városba.

„A második évben már többet voltunk ott, mint itthon. Járt ott is óvodába, itt is, ez is kicsit káoszos volt. Nekem a végére már sok is volt, a bőröndből pakolás, hogy hol vagyunk...”– mesélte Tücsi.

Amire visszagondolva nagyon jó élménynek találta, mert rengeteg barátság, kapcsolat alakult ki számukra.