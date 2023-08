Megszületett a Jóban Rosszban színésznőjének kisfia – „Minden fájdalmat megér!”

Nagyon szereti, a testvéri féltékenységnek egyelőre nyoma sincs. Igyekeztünk ezt előre ki is védeni egy ötlettel: vettünk Máténak egy ajándékot, és amikor bejöttek látogatni, Levi nevében átadtuk, mintha a tesója hozta volna neki. Egyébként nagyon cuki bemondásai vannak. Amikor hazahoztuk Levit a kórházból, azt mondta: most, hogy kibújt a kistesó a hasadból, tegyük be a helyére a Pókembert! Ebből tudtuk meg, hogy szeretne még egy kistestvért, akit Pókembernek nevezünk el