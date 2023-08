Ma este minden szem a bazilikára figyel, különleges fellépő érkezik koncertezni – Videó!

Hatalmas népszerűségnek örvend hazánkban a Mandoki Soulmates, amely a Szent István-ünnephez kapcsolódó rendezvénysorozat egyik pontjaként péntek este a bazilikánál ad koncertet. Az összesen 35 Grammy-díjjal kitüntetett zenekar mellett több magyar előadó is lehetőséget fog kapni a színpadon. Ráadásul a Leslie Mandoki által vezetett formáció 30 éves jubileumi évet ünnepel, ebből az alkalomból pedig előadják a Bartók Béla Magyar képek című művén alapuló produkciójukat. Mellettük fellép még Zséda, Caramel és Mező Misi is.

Leslie Mandoki ismét Magyarországon koncertezik /Fotó: Metropol

Rengetegen voltak kíváncsiak a főpróbára

A koncertet megelőző napon tartott főpróbára a Bors is meghívást kapott. A Bem rakpart csak „rockpartként” emlegetett kulturális központjának épületében a kezdés hivatalos időpontja előtt már javában zajlott a próbafolyamat. Több érdeklődő is közelebb jött kíváncsiskodni a zene hangjára – számolt be róla a lap.

A helyszínre érkező öreg motorosok csillogó szemekkel meséltek azokról az időkről, amikor a kíváncsiskodóktól mozdulni sem lehetett. Ekkor még nem sejthették, hogy ezt ők is megtapasztalhatják, hiszen a Leslie Mandoki által vezetett banda mit sem veszített a népszerűségéből, rengetegen voltak kíváncsiak a főpróbára.

Mező Misi és Leslie Mandoki együtt készült a főpróbán /Fotó: Bors

Kihagyhatatlan koncertnek ígérkezik

Az együttes tagjai órákon keresztül próbáltak. A lap beszámolója szerint az ajtóban tolongó tömeg, a kamerák és a fényképezőgépek hada sem zavarta őket. Hatalmas beleéléssel, fáradhatatlanul játszottak tovább, egy-egy dal között pedig még egy kis jammelés is belefért, ami arról tanúskodik, hogy a zenekar tagjai valóban élvezik, amit csinálnak. A banda által megteremtett felejthetetlen hangulatot képtelenség lenne tökéletesen átadni, ezért mindenkit arra buzdítunk, látogassanak el a péntek esti Mandoki Soulmates-koncertre, ahol a lélekemelő zenei élmény garantált!