Kiszel Tünde gratulált először: Szandi babafotóval végre megtette a nagy bejelentést

Ki ne szeretné Szandit? Még kislány volt, amikor először a színpadra lépett, hogy megcsillogtassa csodálatos tehetségét. Olyan fantasztikus hangja volt már gyermekként is, hogy mindenkit valósággal kirázott a hideg. Ó, hogy is felejthetnénk el többek között a Nyugi doki című klasszist?

Szandi a szemünk előtt, velünk együtt cseperedett fel, és mindig jó szívvel, örömmel nézték a magyarok, miképpen alakul az élete. Fiatalon rátalált a szerelem, férjhez ment és gyereket szült, így a karrier mellett az anyaság is központi szerepbe került az életében.

Domonkos fia most töltötte be a 21. életévét, ez alkalomból pedig megható üzenetet tett közzé Szandi, valamint egy akkor-és most fotót:

"21 évvel ezelőtt pontban reggel 9-kor kerek 3 kilóval megszületett második gyermekünk, Domonkos! Leírhatatlan volt a boldogság, amit éreztem!

A lányunk után pont ilyen fiúra vágytam, mint Ő. Szeretem, hogy pici kora óta rendszeresen meglep minket érdekes gondolkodásával, meglátásaival és személyiségével.

Édes Domikám! Nagyon büszkék vagyunk Rád! Tiszta szívből kívánom, hogy a jó Istentől kapott talentummal és képességekkel élni tudjál és valósítsd meg minden álmodat! Isten éltessen sokáig, legyen csodás az életed!"