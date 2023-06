Gyászol Szandi: „Próbálták újraéleszteni, sajnos sikertelenül”

Nemrég szomorú napot kellett átélnie Szandinak és a családjának. Hiába próbáltak megtenni minden tőlük telhetőt, mégis búcsút kellett venniük az egyik szeretett kisállatuktól.

Szandi / Fotó: Markovics Gábor

Az énekesnő rajong az állatokért, ezért is tart a kutyája mellett tengeri malacokat is. Így érthető, milyen mély fájdalmat él most át, miután elveszítette az egyiküket. Fekusz ráadásul nem is egyszerűen szenderült jobb létre, hanem megpróbált még küzdeni az életben maradásért.

„Pici drága tengerimalackánk, Fekusz, miután észrevettük, hogy valami nem stimmel vele, elvittük orvoshoz, ahol kiderült, hogy nagyon komoly problémák vannak a méhével. Tápoldatos etetéssel bizakodva készültünk a műtétre de az ébredésnél összeomlott a keringése. Próbálták újraéleszteni, sajnos sikertelenül. Amikor megkaptam a hírt, hosszú percekig sírtam, sokan el sem tudják képzelni, hogy egy ilyen kis állatkát is mennyire lehet szeretni! Drága kis malackám! Hatalmas élmény volt, hogy -miután kiderült, hogy a barátnő, akit párodnak vettünk, pasimalac- megajándékoztatok minket 4 kis malac fiúval. 3 évvel később a szerelmed, Vörnárdka után mentél és mostmár együtt szaladgáltok az örök salátamezőkön. Szeretettel gondolunk vissza minden pillanatra, amit velünk töltöttetek!” - írta szívhez szóló bejegyzésében Szandi, amihez egy videót is csatolt Fekuszról.