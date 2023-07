Szandit így még nem láthattad! – Elképesztően bevállalós a magyar énekesnő

Szandi lovasmúltja közismert, tizenévesen amatőr zsokéként rengeteget lovagolt, mígnem egy alkalommal kis híján végzetes lovasbalesetet szenvedett... Mindezek tükrében meglepő volt azt olvasni tőle, hogy még sosem hajtott fogatot – a mostani hétvégéig.

Fotó: Czerkl Gábor

„Tegnap az első fellépésem után Pápateszéren életemben először fogatot hajtottam! Óriási élmény volt!”

– írta Instagram-oldalán Szandi, aki videófelvételt is közétett a produkciójáról. Az énekesnő ráadásul nem is egyenesen szakaszon vezette a lovakat, hanem kanyarodott és meg is állt velük. Igaz, némi segítséggel, de ne felejtsük el, életében most először hajtott fogatot. A felemelő sikerélmény és a boldogító érzés pedig egyértelműen látható az énekesnő arcán a felvétel végén.

Szóval, nem kizárt, hogy az első alkalmat több másik fogathajtás is követi majd.