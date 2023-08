Izgalmas kijelentést tett Marics Peti, téged is érinthet

A Marics Peti és Valkusz Milán zenészek alkotta ValMar könnyűzenei duó lép fel a Magyar Honvédség augusztus 20-i programsorozatán a Városligetben, augusztus 18-án. A huszonhat éves Marics Petit a koncert előző napi főpróbáján faggatták a nagyszabású fellépésről.

„Nem tudom a pontos időpontját annak, hogy mikor jött a felkérés, de valamikor egy-másfél hónappal ezelőtt értesültünk róla. Talán mondani sem kell: nagyon örültünk a Magyar Honvédség megkeresésének, mert azért ez egy nagyon extravagáns módja annak, hogy fellépjen az ember, ilyen azért nem sokszor adatik meg egy előadó életében”

– mondta a honvedelem.hu-nak Marics Peti zenész, a Valmar duó tagja csütörtök este a Városligeti Napozóréten, ahol a péntek este 6 órakor kezdődő koncertjük helyszínbejárásán vett részt. A huszonhat éves alkotó emlékeztetett arra: mivel a Magyar Honvédség augusztus 20-i háromnapos programsorozata ingyenes, bízik benne, hogy zenésztársával, Valkusz Milánnal közös együttesük rajongói megtöltik a közpark jelentős részét.

Marics Peti exkluzív kulisszatitkokról nem beszélt, de annyit elárult, hogy a 2018-ban alakult formáció hetvenötperces koncertje számos meglepetést fog tartogatni, már a színpadra lépésük is „rendkívül látványos” és „igencsak meglepő” lesz.

„Nekünk azért megvannak az alapvető sémáink, amelyet az év elején felállítunk, hogy bizonyos időintervallumú koncertekbe hány szám, na meg konkrétan melyik dalok férnek bele. A holnapi egy bő egyórás fellépés lesz, de a zene mellett alapvető látványelemekkel készültünk: reméljük, hogy a tűzgép valóban meg fogja perzselni a hangulatot”

A legnagyobb slágerekkel készülnek

A könnyűzenész elmondta: örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy az idén Fonogram-díjjal kitüntetett Valmar együttesnek masszív rajongótábora van (csak a Spotify zenei streaming-platformon 400 ezer havi hallgatóval büszkélkedhetnek), munkájukra – zenéjük mellett különböző szerepléseikre, megnyilatkozásaikra – sokan figyelnek, így fontosnak tartja, hogy a közönség figyelmét a Magyar Honvédség tevékenységére irányíthatják.

„Már akkor is örülünk, ha a pénteki közönséget alkotó embereknek akár egy kis százaléka is kedvet kap a honvédelem ügyéhez. És ha így lesz, akkor tegyék csak bátran, mi pedig megmutatjuk, hogy miben tudnak részt venni, esetleg mi magunk is meghozhatjuk olyan emberek kedvét, akik a hazának jót tudnak tenni”

„Még a nyáron elő szeretnénk rukkolni egy új zenével, nagyon várjuk már, hogy kijöjjön a szóban forgó dal. Reméljük, hogy nagyon meleg fogadtatása lesz az új produkciónak, bár ezt valószínűleg a holnapi koncert közönsége még nem hallhatja”

– tette hozzá Marics Peti, aki arról is beszélt, hogy a legnagyobb – többek között a Színvak, a Playboy, az Éget a nap című slágereikért rajongó közönség így sem fog csalódni a péntek esti fellépésen.