III. Károly király kertészkedik, Katalin hercegné fotókat készít. Megmutatjuk, mit csinál a királyi család szabadidejében

Ameddig el nem jön az a nap, amikor a királyi család a Kardashian famíliához hasonlóan beengedi a kamerákat mindennapjaikba, addig a kérdés mindig a következő lesz: mit csinál a brit uralkodó és a többi rokon, miközben épp nem hivatalos feladataikat látják el?

Károly király szeret kertészkedni. Fotó: WPA Pool

III. Károly király

Annyi biztos, hogy nem unatkozik – írja Mirror. Jelenleg 13 hercegi érdekszövetkezet feje, amit ő irányít, mindamellett persze, hogy ő Anglia uralkodója. Egy valami van azonban, amiről tudunk, hogy nem köthető titulusához mégis imádja csinálni: a kertészkedés.

Már két ökológiai témájú könyvet is szerzett. Az egyik a Harmónia: Egy új látószög a világban, a másik pedig azzal foglalkozik, mi lesz ételeinkkel a jövőben. Mindkettő a világ környezetére összpontosít, beleértve az éghajlatváltozást, és a mezőgazdaságot is.

Ezenfelül hobbija még a festés is, habár ennek értékeléséről megoszlik a közvélemény, hogy mennyire kellene csinálnia.

Vilmos herceg

Mióta felmondta részidős munkáját, mint légimentős, Károly idősebbik fia csakis családjával foglalkozik hercegi feladatai mellett. Ez utóbbi kifejezetten fontos számára, miután ő lett a trón várományosa walesi herceg lévén. Továbbá jelenleg a hírek szerint nagy erőkkel fókuszál arra, hogy minél inkább csökkentse a hajléktalanok számát Angliában.

Ezenfelül kikapcsolódásként szeret síelni, de leginkább szabadidejét három gyermekével szereti tölteni, és az ő nevelésükben aktívan részt venni.

Katalin hercegné

Wales hercegnéje jelenleg teljes munkaidős édesanya, amellett természetesen, hogy férjéhez hasonlóan aktívan részt vesz titulusához járó kötelességeiben is. Sok jótékonysági alapítvány oszlopos tagja, sőt nagyon szenvedélyesen támogatja azt, hogy milyen fontos a gyerekeknek fiatalkorban a megfelelő oktatás.

Csakúgy, mint a királynő, ő is nagyon szeret fotózni, ezért jelképes tagságot is kapott a Királyi Fotográfus Közösségben is, ezzel elismerve benne tehetségét és lelkesedését.

Vannak rokonok, akiknek még mindig van igazi munkahelye

Eugénia brit királyi hercegnő például társigazgatóként dolgozik egy művészeti galériában, míg Beatrix brit királyi hercegnő pedig honlapja leírása szerint üzleti tanácsadó. Zara Tindall lovagló-világbajnok, míg testvére, Peter Philips pedig a Skót királyi banknál dolgozik.