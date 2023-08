Hawaii tűzvész: Hollywood-i sztárok aggodalmukat fejezték ki a természeti katasztrófa miatt - Videó!

Két Kawaii származású A-listás színész, Jason Momoa és Dwayne Johnson is segíteni próbál a helyzeten, ezért arra figyelmeztetik a rajongóikat, hogy kerüljék el a turista paradicsom meglátogatását, ezzel is segítve a tűzoltók munkáját. Ráadásul az Aquaman sztárja egy adományvonalat is létrehozott, amellyel az emberek közvetlenül tudnak adakozni a helyiek számára.

Dwayne Johnson Hawaiin nőtt fel, így szívügye a sziget sorsa /Fotó: AFP

Dwayne The Rock Johnson a közösségi médiában buzdítja adakozásra rajongóit, és egy szívszorító videót is közzé tett a bozóttüzekkel kapcsolatban.

A világ minden pontjáról láthatjátok azt a pusztítást, amely a Hawaii-szigeteinket sújtja. A mi Maui szigetünk miatt az én szívem is összetört, és tudom, hogy a tietek is. Beszéltem a helyszínen lévő szervezetekkel, és próbálok minél több információhoz jutni. Minden helyi család erős marad ebben a pusztító időszakban. Ez a rugalmasság a vérünkben van, a DNS-ünkbe van kódolva. Ezek vagyunk mi, ezt csináljuk. Szeretlek titeket, maradjatok erősek, még ha több baj is jön

- fejtette ki véleményét a videójában a színész.

Jason Momoa szintén az interneten tett közzé egy támogató posztot a természeti katasztrófával kapcsolatban, és készített egy adományvonalat a saját nevével, amelyen keresztül közvetlenül lehet pénzt juttatni a rászorulóknak, ez a "ainamomona" adományvonal. A bejegyzésében arra is meg kitérte követőit, hogy most ne látogassanak el a szigetre.

Ne győzködd magad, hogy szükség van a jelenlétedre egy olyan szigete, amelyet egy ilyen súlyos veszteség ért. Ne utazz Mauiba. Közösségünknek szüksége van rá, hogy meggyógyuljon, meggyászoljon és helyreálljon. Ez azt jelenti, hogy minél kevesebb látogató veszi igénybe a szigetek erőforrásait, annál jobb. Maui zárva tart

- zárta sorait a népszerű színész.