Gyászol a magyar sorozatsztár: hosszú küzdelem után elvesztette imádott édesapját

Fájdalommal a szívében lépett színpadra Dósa Mátyás, az egykori gyereksztár, aki a Barátok köztben hosszú ideig Tónit alakította.

A színésznek a tragikus napon is játszania kellett. / Fotó: Pixabay.com

A 36 éves színész imádott édesapját veszítette el, aki hosszan tartó betegség után hunyt el. A fiatal és tehetséges színésznek ráadásul duplán nehéz dolga volt, ezen a szomorú napon, ugyanis fellépése volt, ami egy színész számára egyszerre áldás és átok. Bár Dósa a Fecebookon a profilképét és a borítóképét is feketére változtatta, az előadást nem mondta le, így nyilván ez egy fajta terápiaként szolgált a számára.

Dósa Mátyás fellépéssel próbálta feldolgozni a gyászt / Fotó: Facebook

Gyógyírt jelenthet a színpad

Nemcsak Dósa Mátyás, az Operett egyik legkedveltebb színésznője, Szulák Andrea is színpadra állt egyik legközelebbi rokona, pontosabban az édesanyja halálakor.

„Nagyon beteg volt már, mindennap mentem be a kórházba hozzá, tudtuk, hogy napok kérdése csak, hogy bekövetkezzen a vég” – mesélte korábban egy podchastban Szulák.

„Mentem be hozzá egy nap, előadás előtt. Aludt. Mondtam a nővérkének, hogy vissza fogok majd jönni az előadás után. Mondta, hogy ne… Most köszönjek el tőle, hátha addigra elmegy. Áldja meg a jóisten a nővérkét, bárhol is legyen”- az énekesnő biztos benne, bár édesanyja akkor aludt, hallotta őt, és békében távozott, amíg lánya kiválóan teljesített a színpadon. Ő úgy sejti, megérezhette az elmúlás pillanatát, az előadás alatt ugyanis váratlan dolog történt.

„Emlékszem, hogy Margittai Ági mondat közben megállt, elkerekedett a szeme, teljesen elsápadt, és csak nézett rám, én meg rá. Nem tudom, mi lehetett az arcomon… Nem volt rendezett szituáció, akkor történt, csak egy pillanat. Lement az előadás, én rögtön hívtam a kórházat, és mondták, hogy anyám elment” – elevenítette fel a szomorú emlékeket Andrea a riporter Kadarkai Endre műsorában.