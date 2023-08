Elképesztő: 8 millió forint értékű ajándékot kapott a kis György herceg a nagypapájától

Károly király élvezi a nagyszülőség minden percét, a nyilvánosság előtt is gyakran mesél imádott unokáiról, emellett pedig előszeretettel halmozza el őket különleges ajándékkal is.

Károly király imádja, hogy nagypapa lett / Fotó: WPA Pool

Igyekszik minél több időt tölteni az unokáival, noha mióta király lett, ezt sajnos csak ritkábban tudja megtenni, illetve az is az egyik nagy szívfájdalma, hogy 5 unokája közül kettőt nem tud bármikor megölelni. Hiszen Harry herceg és Meghan Markle gyermekei, a kis Archie és Lilibet szüleikkel az Egyesült Államokban élnek. Arról már ugye nem is beszélve eléggé meg is romlott a viszony Harry és apja közt.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeivel azonban elég gyakran találkozik. A bennfentesek szerint Károlynak György herceggel pedig kifejezetten szoros kapcsolata. Valószínűleg ennek a szoros köteléknek köszönhető az is, hogy az uralkodó egy különleges ajándékkal lepte meg az ifjú herceget.

A beszámolók szerint Vilmos és Katalin legidősebb gyermeke legutóbb egy 8 millió forint értékű meglepetést kapott Károlytól. Úgy tudni, hogy a Gloucestershire-i otthonában, a Highgrove House kertjében egy kis, viktoriánus stílusú kunyhó áll, amely igazi, fatüzelésű kályhát és ágyakat is tartalmaz.

György herceg imád ott játszani, természetesen testvéreivel közösen élvezik a mini vityillót, amit még eredetileg Vilmos herceg kapott a 7. születésnapja. Károly király azonban nem sajnálta a pénzt a felújításra, hogy most György élvezhesse ki minden előnyét - írja a Mirror.