Meghan Markle-nek már nincs szüksége Harry hercegre – állítja a bennfentes

Meghan Markle azt tervezi, hogy leválik Harry hercegről és már nem közös „márkaként”, hanem egyénileg építi a tovább a jövőjüket. Sussex hercegnéje ugyanis szeretne visszatérni showbizniszbe, azonban már nem elégszik meg azzal, hogy csak producer legyen, ismét a kamerák elé kívánkozik.

Eddig bírta Meghan: ő akar lenni a legkeresettebb hollywoodi sztár (Fotó: AFP)

Meghan Markle nagy visszatérésre készülhet a filmes karrierjét illetően, férje, Harry herceg pedig nem szerepel a terveiben. A két gyermekes anyuka még áprilisban szerződött le a William Morris Endeavor (WME) hollywoodi tehetségkutató ügynökséggel, amely olyan nagy sztárokat képviselt már, mint Dwayne Johnson, Adele vagy Serena Williams. Ezzel pedig állítólag az Meghan feltett szándéka, hogy új csapatával Hollywood csúcsára kerüljön és hatalmi szereplővé váljon.

Egyes források pedig azt állítják, hogy a Briliáns elmék című tévésorozat egykori sztárjának ehhez már nincs szüksége híres férjére, Harry hercegre.

„Azt akarja, hogy ugyanolyan szinten lássák, mint a világsztárokat, Gwyneth Paltrow-t, Opraht és Angelina Jolie-t”

– árulta el egy bennfentes. Majd így folytatta:

„Arra készül, hogy visszatérjen az Instagramra, újraindítja a The Tig nevű életmódmárkáját, talkshow-kat tart és hatalmas reklámhadjáratot indít. Minden csak róla szól, Harry pedig nem igazán tudja, hogy ő hova is illik bele. A Spotify-szerződésüket felbontották, és a Netflix-szerződésüket is vizsgálják, így Meghan azt az ötletet erőlteti, hogy ő és Harry külön dolgozzanak tovább. Meghannak világos elképzelése van arról, hogy hol szeretne lenni tíz év múlva.”

A Mirror szerint Markle azután kapcsolt rá saját karrierje építésére, hogy Harryvel megvásárolták a Meet Me at the Lake című kanadai romantikus regény adaptációjának filmes jogait.