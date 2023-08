Ismét kiakasztotta családját Harry, a herceg azt hiszi, megfigyelik

Harry herceg beperelte a brit Mirror Group Newspapers (MGN) lapkiadót, mert szerinte iskoláskora óta jogellenesen gyűjtenek információkat róla, méghozzá úgy, hogy meghackelték a telefonját. A vádakat most elutasította a bíróság, a bíró szerint a herceg állításai megalapozatlanok. Harry egy 55 oldalas keresetet terjesztett a londoni felsőbíróság elé a Mirror Grouphoz tartozó lapokban megjelent, a magánéletéről szóló cikkek miatt. A herceg azt állítja, feltörték a telefonját, és bizalmas információkat hoztak napvilágra az engedélye nélkül, ám ezt az állítást nem tudta bizonyítani. Harry egyébként továbbra is perli a kiadót, mivel állítása szerint más illegális tevékenységekkel információkat szerzett róla és családjáról – ezek a vádak még bíróság elé kerülnek. A herceg a kártérítést akar és azt is el szeretné érni, hogy a bíróság nyilvánítsa törvénysértőnek a vele szemben alkalmazott információgyűjtő gyakorlatot.

A királyi család örülne, ha Harry nem kavarna több port Fotó: Andrew Milligan

A bennfentesek szerint Katalin és Vilmos herceg „nagyon ingerült” Harry herceg újabb botránykeltése miatt. Egy forrás így nyilatkozott: „A családban mindenki teljesen elfogadja, hogy Harry magánszemélyként azt csinálhat, amit szeretne a családra való hivatkozás nélkül.” Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyet is kell érteniük vele.