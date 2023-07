Ezt látni kell: Gáspár Laci így kér bocsánatot a feleségétől a flörtölései miatt

Gáspár Laci igencsak beszédes klippel rukkolt elő. A videó főszereplője nem más, mint a felesége! De vajon mennyi lehet igaz az új dal soraiból?

Gáspár Laci a feleségének írta legújabb dalát (Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő)

Balhéktól zajos élet

Gáspár Laci sosem volt híres a visszafogottságáról. Egy zenei tehetségkutató mentoraként hangzatos beszólásokkal adta véleményét a világ tudtára, sok szófordulata szállóigévé vált. Nem riad vissza attól sem, hogy a kollégáival szólalkozzon össze, tavaly pedig egy szórakozóhelyen csinált patáliát. De vajon a botrányoktól cseppet sem mentes életéhez mit szól a felesége, Niki, akivel egy közös kisfiuk született?

Flörtölésért vezekel Laci

Azt persze nem tudhatjuk, hogy a színfalak között milyen a házaspár kapcsolatának a dinamikája, ám most egy olyan pontra érkezhettek, amikor Laci úgy érezte, nyilvános gesztust kell tennie szíve választottja felé. Erről árulkodik új klipje, a Nincs kiút, mely érdekes történetet tár a nézők elé. Míg különböző helyszíneken randevúzik a pár, Laci rendre flörtölni kezd egy-egy csinos hölggyel, ami érthető módon cseppet sem tetszik a nejének. A dalszöveg eközben magáért beszél:

„Erre mennék, de a vágyam arra húz. Eltemetnék minden földre szórt gyanút, csak hogy lásd, belőled nincs kiút.”

„Fények gyúlnak, emlékek húnynak, várom, hogy megbocsáss!”

„Minden szónak megvan a súlya, egy dal még neked jár.”

„Kezdjük újra! Árnyékodra támaszkodva, érzem, lesz még folytatás!”

Bár a klipben egy ponton úgy tűnik, a feleség nem ad több esélyt, de végül összetalálkoznak a tengerparton, s szerelmes ölelésben egyesülnek, még egy homokba rajzolt szívecske is készül a nevükkel.

„Sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok!"

A klippremier apropóján Laci tegnap éjszaka élőben jelentkezett be egy családi vacsoráról.

„Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is. Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam, hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok!”