Ügyes trükköt vetett be Bódi Sylvi a szép termésért cserébe

Új területen kamatoztatja tudását Bódi Sylvi. Az egykori playmate konyhakerttervező és -kivitelező céget alapított, s elsőként stílusosan a saját balkonját alakította át, ahol most már konyhakertet művel.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

Elkészült a balkonkonyhakertem!!!

– írja lelkesen Sylvi az Instagram-oldalán. Majd így folytatta:

„Sokat tartózkodom most Budapesten és fontos számomra, hogy ilyenkor is egészséges zöldségeket, élő ételeket fogyasszak, amit frissen tudok szedni a magam által termesztett kis konyhakertemben. Csodálatos érzés innen szedni az epret a reggeli müzlimbe!”

– árulja el az egykori playmate, aki a teraszán lévő összes dísznövényt elajándékozta, a helyükön pedig egy „miniédenkertet” hozott létre.

Fotó: TV2

„Nem is gondolnátok, hogy mennyi finomságot lehet megtermelni egy kisebb teraszon is! Íme a lista: 5-féle paradicsom, 4-féle paprika, 5-féle csili, padlizsán, cukkini, 2-féle uborka, eper, rukkola, tépősaláta, sóska, spenót, mángold és szinte az összes fűszernövény: 2-féle bazsalikom, kapor, petrezselyem, rozmaring, kakukkfű, zsálya, koriander, snidling, menta, citromfű. Ez egészet feldobtuk olyan ehető virágokkal, mint a sarkantyúka, körömvirág, bársonyvirág stb.”

– büszkélkedik Sylvi, aki a helykihasználás érdekében nemcsak magaságyásba, kaspókba, hanem az erkélykorláton lévő virágládába is zöldségféléket tett, mi több, függő kaspóiba paradicsom és egyéb finomságokat helyezett.

Sőt, egy rajongója öntözéssel kapcsolatos kérdésére meglepő titkot árult el az egykori playmate.

Én szeretem őket locsolgatni saját kezűleg, mert az is a gondoskodás része. Kedvenc reggeli programom és 2 percet vesz igénybe. A ceremónia maga 5 perc, mert meg is szoktam őket simizni, mert érzékelik és szépen teremnek cserébe.

– írta Sylvi.

