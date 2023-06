Tóth Gabi teljesen kiakadt: megtudtam, hogy nem tudok énekelni

Közösségi oldalán jelentkezett új élő videóval, melyben az énekesnő a kritikusainak üzent. Mint elmondta, az interneten most már azzal kell szembesülnie, hogy két évtizedes sikeres pályafutása ellenére most kezdték szakmai alapon kritizálni őt. Érthetően ez sokkolta, értetlenül áll az események előtt. Gabit azok után kezdték ki, hogy a Petőfi Zenei Díjétadón ő lett az év énekesnője.

Gabi higgadtan, három percben mondta el véleményét a témába.

"Ez a teljes eltörlés, a karaktergyilkosság olyan mértéke, amikor már azt kérdőjelezik meg, hogy tudok-e énekelni. Szimpatikus vagyok-e, vagy sem, ez szubjektív. A szakmai tudásomat soha senki nem kérdőjelezte meg, most ez is megtörtént... Látjuk, hogy ha valamire, ami jó volt eddig és jónak gondoltuk, most pedig csoportosan elkezdjük most mondani ré, hogy sz*r, akkor hogyan lehet az emberek agyát azonnal átmosni erre.

Húsz év után megtudtam, hogy nem tudok énekelni emberek, idáig jutottunk.."

- mondta Gabi, aki konkrét példákat, dalokat is felhozott, melyek egykor "jók voltak", most pedig már nem...