Sosem hallott titkokat árult el Nánási Pálról édesapja – Videó!

Ördög Nóra és imádnivaló családja a múlt hétvégén egy barátjuk esküvőjén járt. A ceremónia során mindannyian csinosan öltöztek fel a celeb család tagjai közül, és mint mindig, most is áradt belőlük a boldogság és a teljes összhang. A családfő, Nánási Pál habár legalább annyira ismert mint felesége és sokat szerepel Nóri közösségi oldalakra kitett posztjaiban is, sokak számára mégis titokzatosabbnak tűnhet.

A Tények riportja most egy mélyebb betekintést enged a sikeres apuka életébe.

Fotó: Móricz István

Nánási Pál fotóművész hamarosan 50 éves lesz és ő már elmondhatja, el is mondja, hogy szinte minden vágya teljesült. Szakmailag elismerik, a vállalkozásai jól mennek és nem utolsósorban van egy gyönyörű és híres felesége, Ördög Nóri, s vele két csodálatos gyermekük. A Tények végigkövette Pali egy napját, bepillantást engedett az életükbe. Kiderült az is, hogy milyen apuka ő, hogy milyen férj és dolgozó férfiként is látható volt.

Nánási Pál 80 éves édesapja is megszólalt, eddig sosem hallott titkokat is elárult fiáról, akinek édesanyja évekkel ezelőtt elhunyt, és természetesen még mindig fáj neki az elvesztése. Igazi mesterhármas volt az övék, de a fotóművész édesapjával továbbra is különleges kapcsolatot ápol.

Haverok vagyunk és azok a hasonló dolgok érdekelnek, most is legalább másfél órát beszéltünk telefonon, mert ami vele történik meg ami velem történik azt meg tudjuk mindig beszélni

– árulta el kapcsolatukról Pali.