Schumacher felesége megállíthatlan, újabb nehéz döntést hozott meg

Az 54 éves asszony, miközben erején felül próbálja egyben tartani a családját, ápolja a nehéz helyzetben lévő férjét, a hétszeres világbajnok Michael Schumachert, még arra is van ereje, hogy a kedvenc sportágát is előremozdítsa. Ugyanis most kiderült, hogy Corinna Schumacher a bonyodalmak ellenére is megszervezi svájci birtokán a CS Ranchon a lovas-világbajnokságot, amely mindig is közel állt a szívéhez.

Corinna Schumacher egy igazán erős asszony Fotó: AFP

Corinnának világszerte több lovasfarmja is van, ugyanis évtizedek óta nagy támogatója a lovassportoknak, több száz lóval büszkélkedhet. Az asszony úgy döntött, hogy július 3. és 8. között svájci birtokán rendezik meg az ifjúsági korosztály, illetve az amatőr- és parasportolók lovas-világbajnokságát. Emellett a svájci bajnokságnak és a hagyományos lovas show-nak is otthont ad majd a birtoka. Mivel Corinna életében a westernlovaglás sportja szintén fontos szerepet töltött be, nem volt kérdés hogy mindenképpen részt szeretne venni a rendezvény lebonyolításában. Ráadásul Michael Schumacherrel közös lányuk, Gina is világklasszis westernlovas.

A programsorozatnak otthont adó lovastanya érzelmes üzenetet osztott meg Facebook-oldalán, amelyet Corinnának címeztek – szúrta ki a Ripost.

Kétségkívül egy ajándék vagy fentről mindannyiunknak. A családod iránti szereteted a véredben van. Mindennél jobban szeretünk, és nem tudjuk kifejezni a hálánkat mindazért, amit teszel értünk!

– írták bejegyzésükben.