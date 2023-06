Liptai Claudia is a dubrovniki földrengés elszenvedője: "mintha megfognák egy markolóval az ágyat"

Mint arról már beszámoltunk, Liptai Claudia egy taktikai párkereső műsorvezetője lett, amelynek forgatásai most is tartanak Dubrovnikban. A horvát tengerparti várost ma éjjel földrengés rázta meg, ez pedig alaposan megrémisztette Liptai Claudiát is.

"Szó szerint kicsit megrengette az éjszakámat. Lehet, hogy olvastátok, hogy földrengés volt itt Dubrovnik környékén 4,5-ös erősségű" - mesélte a műsorvezető.

"Kétszer volt, egyszer éjjel kettőkor és öt órakkor. Én az öt órásira ébredtem. Egyszer átéltem már földrengést a 80-as években, amikor Magyarországon volt az epicentruma Berhida környékén a földrengésnek. Akkor egy panellakásban laktunk" - tette hozzá.

Nagyon félelmetes érzés, meg kell, hogy mondjam. Itt feküdtem az ágyamban, és hajnal 5-kor arra ébredtem, hogy mintha megfognák egy markolóval az ágyat és nagyon megrántanák, és elképesztő módon morog a föld.

Arról is beszámolt, hogy annyira megijedt, hogy földbe gyökerezett a lába. Ilyenkor a logikus döntés az, hogy kimenekülünk a lakásból, Claudiának azonban ehhez sem volt ereje. Szerencsére senkinek nem esett baja.