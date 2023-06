Kilencedik évfordulójukat ünneplik Dudás Mikiék – "Már az elején megvolt a szikra"

Dudás Miki és Szigligeti Ivett csütörtökön ünneplik szerelmük kilencedik évfordulóját. A világbajnok sportoló a Metropolnak mesélt arról, hogy visszaemlékezve mennyire csodálatos és boldog pillanatokat éltek meg azóta együtt. Arra is kitért, hogy még most is tisztán emlékszik arra a napra, amikor megismerkedtek szerelmével.

„Kilenc év nagyon sok idő, de visszatekintve erre az időszakra azt tudom csak mondani: csodálatos! A mai napig tisztán emlékszem a megismerkedésünk napjára” – mosolygott Miki, aki hozzátette, hogy az is személyes első találkozással indult.

A szerelmesek egy nyereményjátéknak köszönhetően botlottak egymásba, ahol a szerencsések jutalma a világbajnok sportolóval való közös kajakozás volt. Ivett ennek a versenynek volt az egyik nyertese. Miki elmondása szerint megismerkedésük nem a klasszikus módon zajlott.

Szóval beült a csónakba, mentünk pár kört, nagyon jól elbeszélgettük. Már az elején megvolt a szikra. Ugye nekem volt további kötelezettségem, hiszen több emberrel kellett hajózni. Miután vége volt a rendezvénynek, Ivett sajnos addigra már elment, így nem tudtam vele beszélni aznap. De nem tudtam kiverni a fejemből, így a szponzoraimhoz fordultam. A rendezőktől elkértem a győztesek névsorát, és mindenkire rákerestem. Így tudtam meg, hogy is hívják

– mosolygott a sportoló.

„Minden szép sorban történt”

Miki természetesen miután megtalálta későbbi szerelmének nevét, felvette vele a kapcsolatot és nem habozva egy randevút kért Ivettől.

„Először minden egyes napon találkoztunk, bár rengeteg edzésem volt akkoriban, de igyekeztünk legalább kettő között időt szakítani rá. Idővel összeköltöztünk, először kutya, és a gyerekek. Minden szép sorban történt" – emlékezett vissza büszkén az elmúlt kilenc évre.