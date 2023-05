Komoly döntés előtt áll férjével Tóth Gabi

Igazi otthonra lelt Szentendrén családjával együtt Krausz Gábor, aki a Hot!-nak mesélt most arról, hogy milyen nagyobb változásokat éltek meg, és a jövőben milyen terveik vannak a magánéletüket tekintve.

Örömmel pakolt ki a bőröndökből Krausz Gábor szentendrei otthonában Fotó: Hot!

Nemrégiben költözésre adta a fejét az ország álompárja, Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor, akik kislányukkal, Hannarózával együtt Szentendrén találták meg új otthonukat. A séf örül, hogy végre túl vannak a dolgon, hiszen nehéz időszak áll mögöttük: betegség-betegég hátán, és még a költözés is megnehezítette az életüket.



Nehéz hónapokon vagyunk túl, márciusban fejeztük be a Séfek Séfe forgatását, a döntő napján került kórházba a kislányunk egy felülfertőzéssel. Utána jött a költözés, ami óriási meló volt, kipakolni, átpakolni, az egész házat felújítani.

„Gabi szülei is ideköltöztek a közelbe, apáméknál is házfelújítás volt, mindenütt csak a felfordulás. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből, milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni. Az albérletünkbe vettem egyet, amit én szerettem, de Gabi szerint az én helyemen kívül a többi része nem volt kényelmes. Ezért, kijelentette, hogy újat kell venni. Végül a régit is feltettük a kocsira, és arra vár, hogy ha majd az alagsorban kialakítom a videójátékos dühöngőmet, ott kap helyet – részletezte Gábor, és hozzá tette, hogy ma már úgy tűnik, kezd a helyére kerülni minden a lakásban, ám érzelmileg most egy másik nagyobb változással kell szülőként megküzdeniük...



Óvodás lett a kislányunk, még a beszoktatás tart. Ez most Gabinak nehezebb, megélni, ahogy Hanni leválik róla

– mesélt tovább a séf. Krausz Gábor és Gabi is imád a természetben kirándulni, ezért is esett a választásuk Szentendrére. Barátaik is laknak a közelben, így beleszerettek a helybe.

„Sok barátunk lakik itt, Vomberg Frici például néhány utcával lejjebb. Azzal ugratom, ha nem lenne köztünk az a ház, akkor látnám, amikor reggelente meztelenül kimegy pisilni a kertbe. Nagyon jóban vagyunk, igazi mentor, barát és apafigura számomra” – vázolta a séf, aki a gasztrokönyve sikere után most Gabival készül vállalkozást indítani: egy közösségi teret szeretnének létrehozni, ahol a családok jól érezhetik magukat.



Itt szeretnék nyitni egy éttermet, ezt kezdem előkészíteni, ez egy folyamat, jövő tavaszra reális, hogy megvalósul.

„Egy családi vendéglőre vágyom, házias ételekkel, ahol én a konyhában vagyok, Gabi pedig a vendégtérben. Jó ebben, szeret beszélgetni az emberekkel, jó a humora és tud énekelni. Egy olyan közösségi teret szeretnénk létrehozni, ahol a családok jól érzik magukat, és akár generációkon keresztül viheti majd tovább a családunk, ennek az alapjait szeretném lefektetni” – mondta Gábor a Hot!-nak, majdhozzá tette, hogy a korábban kiadott könyvem elnyerte a legjobb gasztrokönyv címet, tervezek egy folytatást.

Fotó: Máté Krisztián

Tüzes „menyecske”

Gábor elismeri, hogy Tóth Gabi személyisége úgyszólván tüzes, így kíváncsiak voltunk, vajon kire hasonlít Hanni kettejük közül?

Kinézetre, vonásaiban mindkettőnkre. A személyisége viszont egy az egyben Gabi: akaratos, erőteljes, tudja, hogy mit akar. Amit kitalál, úgy kell lennie, nincs apelláta. A lábai ugyanolyan hosszúak, mint Gabinak, jó csaj lesz.

„Nekem pedig az a karmám, hogy féltsem és megóvjam majd az olyan fiúktól, amilyen én voltam. Édesanyám korai halála miatt a nőkkel való viszonyom nehezen alakult ki, sose volt hosszú távú kapcsolatom, nem voltam mindig tisztességes. Új kihívás az életemben a családban lévő nőuralom. Hisz az anyósom, a feleségem és Hanni egy igazi erős dinasztia”

– vallotta be Krausz őszintén, és hozzá fűzte, hogy Hanni mellé testvért is szeretnének. Nem is akárhogyan képzelik...

– Sokat beszélgetünk erről, sokat gondolkozunk ezen. A korkülönbség is most épp jó lenne, de nem tudjuk, melyik kezünkbe harapjunk. Az első három év nehéz az anyukának, ezen épphogy túl vagyunk. Jó, ha van testvére, Gabi is számíthat Verára. Nekem viszont nem lett annyira szoros a kapcsolatom a húgommal.

A B opció lehet az örökbefogadás, van néhány közvetlen ismerősünk, akinek sikerült, és csodálatos!

„Márciusban töltöttem be a 41-et, meg kell vizsgálni, milyen lehetőségünk van. De azt se vetettük el, hogy legyen még egy saját gyerekünk. Hanni is akkor jött, amikor akart, ha szeretne jönni még hozzánk egy gyermek, jönni fog, nem teszünk semmit ellene” – tette hozzá a séf.

