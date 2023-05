Meghitt videó: így ölelkezik Tóth Gabi és Krausz Gábor

Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor kislányukkal, Hannarózával nemrégiben költöztek le vidékre. Az új környezetet pedig a szülők és gyermekük is nehezen szokta meg, amihez hozzájárult, hogy közben lebetegedtek.

Szerencsére azonban már az egész család jól van. Sőt a kis Hannaróza már el is kezdett óvodába járni, amire fel is volt készülve, azonban édesanyja nem. Az anyák mindig nehezen engedik el a gyermeküket, és ez nem volt másképp Tóth Gabi esetében sem, amiről maga számolt be.

Túl az első héten, az egész család együtt élvezi végre a napsütéses, csodálatos szombat délutánt. Csendespihenőt is tartottak. Amíg Gabi és férje, Krausz Gábor egymás karjaiban pihent, addig a kis Hannaróza elkezdte bontogatni a szárnyait. Teljes áhítattal énekelte az ismert Omega-slágert a gyöngyhajú lányt. Ennek fényében még az is elképzelhető, hogy Tóth Gabi kislánya egyszer majd a nyomdokaiba lép.

Íme a meghitt családi pillanatról készült videó: