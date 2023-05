Hatalmas fordulat Tóth Gabi magánéletében: „feleslegesnek érzem magam”

Mint arról már beszámoltunk, Tóth Gabi egy igen nehéz költözésen van túl, ezt pedig kislánya, Hannaróza is megszenvedte. A kezdeti nehézségek azonban szerencsére kezdenek elmúlni, így a család átadhatja magát a boldog vidéki életnek. Arról is beszámoltunk, hogy a kis Hannaróza életében először óvodába ment. Az ezzel kapcsolatos érzéseiről számolt be Tóth Gabi a Család.hu oldalán vezetett blogján.

Tóth Gabinak el kell engednie kislányát / Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi kislánya máris óvodás lett, és éppen most zajlik a beszoktatás. Ez általában nehéz időszak a kisgyerekeknek, de gyakran még nehezebb az édesanyáknak. Hiszen gyermekük boldogsága eddig csak rajtuk múlott, mostantól azonban a csoporttársai és az óvónők is befolyásolják a kicsik hangulatát. Nagyon aggódott tehát Tóth Gabi az óvoda miatt, meglepetésére azonban Hannarózának semmi problémája nem akadt:

"Az eszemmel tudom, hogy minden pont úgy történik, ahogy történnie kell. Azt is tudom, hogy a világ legjobb oviját sikerült megtalálnunk számára. Sőt azt is tudom, hogy az a jó, ha nem hiányzom neki, de belepusztulok, hogy nem hiányzom neki. Tudom, hogy rossz lenne, ha sírna, de egy picike, egy egészen picike részem arra számított, hogy azért csak sírdogál, hiszen eddig én voltam a védőbástya, a burok, a várfal… de lebontotta a várat és kivágyott a falon túl, a nagyvilágba. A világ, ami momentán az óvoda, színes, izgalmas, vidám, zajos és tele van ingerekkel. Csomó új ember, kicsi és nagy, mindenki kedves és ölelni való. Na és a játékok! Ennyi játék a földön nincs!" - fogalmazott az énekesnő.

"Tudtam, hogy eljön ez a perc, persze, hogy tudtam, de most, hogy itt van, én a beszoktatás alatt gubbasztok a sarokban és életemben (illetve a Hanni életében először) feleslegesnek érzem magam. Tulajdonképpen abban sem vagyok biztos, hogy a beszoktatás arról szól, hogy ő „beszokjon”, vagy hogy én szokjam a gondolatot, hogy a kisbabám már kicsi lány, akinek már nem csak én leszek a barátnője és a nagymamák, meg a tesóm, hanem lesznek kicsi barátnői" - tette hozzá Tóth Gabi, aki arra is kitért, hogy a kislány szinte haza sem szeretne menni az óvodából, és mindig alig várja, hogy ott lehessen aludni.