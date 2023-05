Kétségbeesetten kéri a rajongók segítségét Curtis: ötéves kisfiú élete a tét

Curtis személye igen megosztó: van, aki nagyon szereti őt és a zenéjét, ám van, aki kifejezetten nem kedveli. A Majkával való szakítás óta az ország nagyobbik része két szekértárborra szakadt: egyikük Majka-párti, másikuk Curtis-párti. Bármennyire is megosztó személyiség azonban, ettől a tettétől mindenki meghatódott.

Curtis mindent megtesz Tomikáért

Bár hosszú éveken keresztül Curtis életének középpontjában a foci és a zene állt, egy csapásra minden megváltozott, amikor volt felesége, Krisztike bejelentette, hogy terhes. A kis Donikát azóta szereti rajongással, amióta csak megfogant, és a rapper a Krisztivel való válásuk után is próbál minél több időt együtt eltölteni a kisfiúval.

Ugyanakkor Curtis azzal is tisztában van, hogy milyen szerencsésnek érezheti magát, amiért gyermeke egészséges, vidám kisfiú. Tudja, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nem adatott meg ekkora szerencse, és akik segítségre szorulnak. Az SMA-s Tomika történetét már mi is megírtuk, most pedig Curtis szeretne segíteni a kisfiúnak. Közösségi oldalán így kéri a rajongók segítségét: