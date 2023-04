Varga Miklós: Ferenc pápa nem véletlenül jön újra Magyarországra...

„Pénteken három napra Budapestre, Magyarországra utazom, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 2021-es utazásom kiegészítéseként. Ez alkalom lesz arra, hogy újra magamhoz öleljek egy számomra oly kedves egyházat és népet” – mondta a szentatya a vasárnapi szentmiséjén a Szent Péter téren, a Vatikánban, hiszen a pápa újra Magyarországra jön. A magyar népet újból keblére ölelő egyházi főméltóság pénteken érkezik Budapestre, és ennek a kiemelt eseménynek szorgos előkészítése még a pápa fülébe is eljutott, és hálát mondott érte magyar híveinek. Több dalt is írtak tiszteletére hazánk elismert művészei: így tett a Keresztes Ildikó és Vastag Csaba mellett mikrofont ragadó Varga Miklós is a Magyar Fohász 2023 című szerzeményével.

„Nem vagyunk fekete bárányok!”

A vallását nyíltan vállaló Varga Miklóst arról kérdeztük, hogy hogyan érinti a szentatya újbóli érkezése.

„Megérint, hiszen vallásos vagyok, azonban inkább magamban élem meg a hitem, halkan, nem kell templomba mennem érte. Egy olyan időszakban, amelyben most élünk, ami tele van bizonytalansággal, békétlenséggel, küzdelemmel nagyon fontos, hogy egy olyan méltóság is kifejezze, hogy érti a magyarokat, mint Ferenc pápa. Ezért azt gondolom, nem véletlenül jön most sem. Az elmúlt időszakban hazánk a békepárti politikája miatt kapott hideget-meleget is bőven, és azt gondolom, az, hogy a pápa újra meglátogat bennünket, kifejezi a világnak:”

Mi magyarok nem vagyunk fekete bárányok a szemében!

– szögezte le a Máté Péter-díjas magyar énekes, Varga Miklós, aki az Európa című dalával lett világszerte ismert.

Varga Miklós hisz a magyar erkölcsi közösségekben – Fotó: Ádám János

„Az Európa, ami az akkori Európáról szólt azonban nem összetévesztendő a mostani Európai Unióval. Én az európai értékekről, és az európai eltántoríthatatlan békepártiakról énekeltem a magyaroknak. Azoknak a magyaroknak, akik most sem véletlenül választottak évtizedek óta békét sürgető vezetőket!”

A magyar néplélekkel szimpatizál a szentatya, ezért például az Európát szívesen elénekelném neki, ő megértené!

– mondta lelkesen lapunknak a művész, aki sajnálja, hogy vidéki tartózkodása miatt nem tud részt venni a Ferenc pápa által celebrált szentmisén, de lélekben üdvözli a szentatya érkezését.