Nincs béke? Ilyen a viszony most Kulcsár Edina és Csuti között

Kulcsár Edina és Csuti hiába váltak el a tavaly, gyermekeik miatt szinte naponta tartják egymással a kapcsolatot. Ennek ellenére nem mondhatnánk, hogy baráti viszony van a két híresség között, hiszen még Nina és Medox születésnapján sem ünnepeltek együtt. Jelenleg a két kisgyerek hetente többször ingázik, azonban mint kiderült, ezt ők nagyon jól viselik, megszokták az új rendszert. Szüleik pedig mindent megadnak számukra, hogy semmiből se szenvedjenek hiányt.

Kulcsár Edina és Csuti külön ünnepelték kislányuk születésnapját (Fotó: Bors / DFP)

A hétvégén volt egyébként Nina harmadik születésnapja, ami Medoxéhoz hasonlóan kétnapos volt. Egyik nap Csutival ünnepeltek a gyerekek, míg másnap az édesanyjukkal. Bár a hazai sztárvilágban volt már több példa is arra, hogy a válásuk után is közösen ünnepeltek a gyermekeikkel. Ilyen volt például Hódi Pamela és Berki Krisztián, akik lányuk miatt egy időre megbékéltek egymással, de Curtis és Krisztike is az imént említett tábort erősíti.

Ez azonban nem valószínű, hogy így lesz Csutinál és Kulcsár Edinánál, legalábbis ez derül ki az egykori szépségkirálynő szavaiból. Még Medox születésnapja kapcsán a Borsnak elmondta, náluk remekül működik az a rendszer, hogy külön ünnepelnek.

„A gyermekeim édesapjával való szétválásunk óta a gyerekek felváltva vannak nálunk, ebből adódóan pedig a születésnapokat is külön tartjuk. A mostani hétvége úgy alakult, hogy szombaton velem vannak a gyerekek, vasárnap pedig már az apukájukkal. Természetesen mint minden szülő, úgy mi is minden időben a gyermekeinkkel lennénk, de muszáj volt alkalmazkodni a helyzethez, és sikeresen meg tudtuk beszélni, hogy ki milyen arányban van a gyerekekkel. Ez már hónapok óta tökéletesen működik” – mondta a Borsnak korábban a sztáranyuka.

Az viszont tagadhatatlan, hogy Csuti és Edina is kitett magáért, hogy minél emlékezetesebb legyen Nina születésnapja. Ugrálóvárral, csodaszép tortával és óriási vendégsereggel készültek.