Mi történt? Nyoma veszett Galambos Lajos lányának

A testvéremmel a bevonulása előtti utolsó beszélgetésem komoly volt, ugyanakkor érzelmes is. Először egy papírt tett elém, hogy írjam alá. Azon a papíron az szerepelt, hogy kapcsolattartói státuszt kapok. Én leszek az egyik, aki látogathatja. Összekészítette az orvosi papírjait, amit vitt magával, azt is megmutatta, aztán arra kért, hogy szerezzek neki egy kisrádiót, amin híreket és zenét hallgathat. Szereztem is egy jobb minőségűt, remélem engedik bevinni a cellájába.