"Nem tudom, hogy ez ciki vagy sem" - érdekes, ami kiderült Király Viktorról és feleségéről

Király Viktor Instagram-oldala az utóbbi hetekben igencsak megváltozott. Míg korábban feleségével közös tartalmak is felkerültek, mostanában kizárólag olyan képek és videók láthatóak, amelyeken egyedül szerepel. Eddig is rengeteget dolgozott, mostanában azonban gyakran jelentkezik be a stúdióból és meglepi a rajongóit azzal, hogy énekel nekik. Egy héttel ezelőtt például az egyik legnépszerűbb szakítós dalt adta elő, ami már csak azért is érdekes, mert korábban elárulta, Anitával a házasságuk megmentésén dolgoznak.

Király Viktor néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy válságban van a házassága Fotó: Máté Krisztián

A Bors kiszúrta, hogy a legutóbbi videón Viktor egy buddhisták által használt nyakláncot visel. Az énekes elmondta, miért kezdte hordani ezt a különleges ékszert.

Nem tudom, hogy ez ciki-e vagy sem, de megmondom őszintén csak a divat miatt hordom. Anitától kaptam, nincs semmilyen kötődésem a buddhizmushoz

– kezdte nevetve Viktor, igaz, mint kiderült volt némi igazságalapja a feltételezésnek.

Mostanában elkezdtem meditálni, ha így nézzük, akkor ilyen szinten valóban van köze a buddhizmushoz bizonyos mértékig. A nyakláncot csak divatként hordom, de nagyon szimpatikus az a felfogás, hogy a békére törekednek és szeretnék megtalálni az élet nirvánáját.

Elmondta, miért kezdett meditálni

Az énekes őszintén bevallotta, gyakran ingadozik a hangulata, bár szerinte ez mondhatni minden művészre jellemző. Ez az érzelmi hullámzás az egyik oka annak, hogy úgy döntött, szeretné elsajátítani ezt az ősi technikát.

Akartam egy másfajta elfoglaltságot az edzésen kívül, ami egy kicsit egyensúlyba hozza ezeket a hangulatingadozásokat. Egyébként nem is én találtam meg azt a mestert, hanem Anita. Mindketten járunk hozzá, én nem viszem túlzásba, heti egy alkalommal megyek hozzá

– mesélte, s elárulta, hogy a meditációt a színpadon is alkalmazza.

– Ez egy vezetett meditáció, ahol különböző gyakorlatokat csinálunk, légzéstechnikákat alkalmazunk. Sőt vannak olyan meditációk, amik felérnek egy edzéssel, annyira fárasztóak. Ez az éneklés szempontjából is nagyon jó, a hatását a színpadon is – mondta Viktor, aki nagyon felpörgött életet él, ezért eleinte nem volt számára könnyű, hogy lecsendesítse az elméjét.