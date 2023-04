Heti top: Ördög Nóriék gyerekei elkapták a guatemalai betegséget, Berki Mazsi szájra puszit adott, gyászol a magyar zenész

Betegség, szájra puszi, gyász, kiszivárgott telefonbeszélgetés és kínos RTL-es baki érdekelte legjobban az olvasókat ezen a héten.

Ördög Nóri gyermekei lebetegedtek Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóra mindkét gyermeke elkapta a guatemalai betegséget

A TV2 sztárját most is elkísérte az Ázsia Expressz forgatására családja. Idén Dél-Amerikában kell boldogulniuk a versenyzőpárosoknak. A roppant szegény országban, Guatemalában a műsorvezetőnek és szeretteinek is nehéz körülmények jutottak, Venci és Mici el is kapták a guatemalai betegséget, mindenki nagyon aggódik.

Berki Mazsi szájra puszit adott kislányának Fotó: Markovics Gábor



Berki Mazsi szájra puszis képpel tálalt ki az igazságról

Berki Krisztián özvegye közös lányuk csöppnyi szájára ad puszit, ezen persze megint kiakadtak a kommentelők.

...én úgy gondolom, nem véletlenül van mindenkinek saját élete, ami felett rendelkezik. Mindenki éljen úgy és nevelje úgy gyermekeit, ahogy ő jónak látja (persze szeretetben és békében)

– reagálta erre Mazsi.

„A földön fekve találtak rá, napok óta lehetett már ott” – gyászol a magyar énekes

Cozombolis Péter közösségi oldalán közölte rajongóival, hogy elvesztette barátját, azt az embert, aki akkor is hitt benne, amikor senki más.

Tegnap este egy barátomtól tudtam meg, hogy meghalt. Napok óta keresték, így tűnt fel, hogy a postaládája tele volt. Nála még ez sem lenne meglepő. Végül a földön fekve találtak rá a lakásában, napok óta lehetett már ott

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Kiszivárgott Kulcsár Edina és Csuti privát beszélgetése

Még mindig nagyon érdekli a rajongókat, mi zajlik a szépségkirálynő és volt férje közt. A gyerekek miatt ugyanis folyamatosan kapcsolatban vannak, ha csak telefonos beszélgetések erejéig. Na most egy ilyen beszélgetés szivárgott ki.

Fotó: Markovics Gábor / Ripost



Roppant kínos, ami kedd reggel az RTL Klub stúdiójában történt

Ciki pillanatoknak lehettek szem- és fültanúi az RTL Klub nézői, és bizony az ország Magdi anyusa, Fodor Zsóka sem lehetett túl boldog attól, ami történt vele. A fiatal műsorvezető ugyanis Kapócs Zsókaként mutatta be ország-világ előtt.