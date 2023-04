D. Nagy Lajos: Két hétig nem mentem haza

Negyvenéves lett a rockzenekar, amiért még ma is egy ország rajong. Az egyik próbájukon látogatta meg a Bors a Bikini tagjait, ahol D. Nagy Lajos és Németh Alajos „Lojzi” örömmel idézte fel a kezdeteket, és még nagyobb lelkesedéssel meséltek a május 5-i Aréna-koncertjükről.

40 éves a Bikini



Bors: Negyvenéves a Bikini. Rengeteg sikerben volt részük és még nincs vége.

Németh Alajos „Lojzi”: Hasznosan kell tölteni az időt és a hasznosság mérője esetünkben a 20 nagylemezünk és a 3000 koncert, amit lenyomtunk. Elég hatékony és terhelő volt ez a negyven év, de örülünk, hogy mindez megtörténhetett velünk. Ezért szeretnénk ezt megünnepelni május 5-én a Papp László Sportarénában.



„Volt, hogy egy hétig nem mentem haza, mert készült a lemez”



Bors: Úgy hangzik, mintha gyorsan elrepült volna ez a 40 esztendő.

D. Nagy Lajos: Igen, mert mindig történt valami. Főleg a 80-as években, amikor elkezdtük. Volt olyan, hogy egy hétig nem mentem haza, mert készült a lemez. Kint voltunk a stúdióban, délután jött értünk a mikrobusz, elindultunk koncertezni, majd éjszaka a stúdióba mentünk vissza és így tovább...



Bors: Még ma is elánnal játsszák el a slágereket, vagy néha már unalmas egy kicsit?

D.N.L.: Ha egy üres szobában kéne eljátszani a számokat, az tényleg nagy teher lenne, de a közönség mindig más. Látod a szemeket és a dal egyből olyan lesz, mintha először játszanád. Szerintem nekünk van a legjobb közönségünk!

Böszörményi Lilla kérdezte a zenekar tagjait Fotó: Bors



„Kezdetben öt ember volt a koncertünkön, de azok is tévézni jöttek, mert focimeccs volt”



N.A.L.: Lágymányoson kezdetben öt ember volt a koncertünkön, de azok is tévézni jöttek, mert focimeccs volt [nevet – a szerk.], aztán ebből lett 10, 15 majd a végén 450 ember. Ekkor indult el az Edda-Bikini turné 86-ban, amikor aztán kinyílt az ajtó.



Bors: A családjuknak sokat köszönhetnek. Kihívás lehetett támogatni Önöket.

D.N.L.: Nagyon sokat jelentett a támogatásuk. Nyáron, ha hiányoztam nekik, csak bepakoltam őket az autóba és vittem magammal az egész családot. Mai napig eljönnek a koncertekre.

N.A.L.: Lajos volt a rockzenész, aki a piacon biciklizett a gyerekeivel. Nagyon jó apa, az biztos. Nekem is van egy 37 éves lányom és egy 4 és fél éves fiam, akiket imádok és akik megfiatalítanak.

Már javában készülnek a nagykoncertre Fotó: Bors



Bors: Egy Aréna-koncertet végigcsinálni fizikailag is nagy feladat.

D.N.L.: A garázsomban van néhány kondigép és hetente négyszer edzek. Nem is vagyok beteg soha és a testsúlyom sem változott 30 éve. Mindenkinek azt mondom, két dolog fontos az életben: a sport és a zene. A testet és a lelket is karban kell tartani.



Bors: Hogy döntik el, hogy mely slágereket játsszák majd a koncerten?

N.A.L.: Nem mi választottunk, hanem a közönség szavazott a Facebook-oldalunkon. Bikini koncertre azért jönnek el, hogy újra meghallgassák azokat a számokat, amikhez érzelmi kötődésük van.

D.N.L.: Egy házaspár egyszer elmesélte, hogy a gyermekük akkor fogant, amikor az Adj helyet magad mellett című számunkat hallgatták.



„Ahogy lejövök a színpadról, kinyitok egy palack bort”



Bors: A koncert alatti adrenalinbomba után, hogy tudják feldolgozni a csendet?

N.A.L.: Ahogy lejövök a színpadról, kinyitok egy palack bort és már fel is dolgoztam. Mondhatnám, hogy jógázom, de nem lenne igaz [nevet – a szerk.]. Remélem, így lesz az Arénában is, mert a visszajelzések nagyon jók és a jegyek is fogynak.



„A színpadról visznek majd a temetőbe”



Bors: Megrémíti Önöket az idő múlása?

D.N.L.: Ameddig fel tudok menni, vagy felviszik az embert a színpadra addig zenélni fogok! Mindig azt szoktam mondani, hogy engem a színpadról visznek majd a temetőbe.

D. Nagy Lajos addig szeretne színpadon lenni, ameddig fel tud menni Fotó: Bors



Bors: Mit üzennének a fiataloknak?

N.A.L.: Manapság Rambónak kell nevelni a gyerekeket. Meg kell védeni magukat, durva korban élünk.

D.N.L.: A XXI. század az erőszak kora. Fontos, hogy az ember tudja megvédeni magát és a szeretteit.

Bors: Végezetül, lesznek még új Bikini slágerek?

D.N.L.: Tőlünk a régit várja a közönség, amit meg is adunk nekik.