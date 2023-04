Csonka András a hipochondriája miatt sosem plasztikáztatna! Csak ezt az egy beavatkozást vállalná be

Extrém arctisztításon járt Csonka András. A különleges kezelés során hideg zselés anyagot kentek az arcbőrére, amit aztán egy speciális lámpával felmelegítettek.

„Fogalmam sincs, hogy pontosan mi ez a kezelés” – ismerte el lapunknak nevetve a színész.

„Meghívtak ebbe a kellemes stúdióba, ahol egy kedves barátnőm is dolgozik, s ha már ott voltam, gondoltam, kipróbálom. Bőrfrissítő, -megújító, -tisztító hatása van. Tetszett, amit utána a tükörben láttam, de azt gondolom, az ember pszichésen is mást lát egy ilyen kezelés után a tükörben” – tette hozzá András, majd elismerte:

Fotó: Facebook Story/Csonka András

„Nem használok semmilyen piperét, csak egyszerű arclemosót. A szakmám miatt ez kell, annyiszor sminkelnek, hogy azt muszáj lemosnom magamról. Tudom, hogy ez nem elég, és meg is veszem mindig a különböző tonikokat, bőrradírokat, kencéket… Aztán a lejárati határidő után nagyjából érintetlenül ki is dobom. Félévente azért eljárok kozmetikushoz, hogy rendbe tegye a bőrömet.”

Meg kell hagyni, túl az ötvenen sem panaszkodhat a színész, nem sok ránca van:

Ez egy szerencsés genetikai helyzet, a nagymamám 91 éves koráig csak egy fajta hidratálót használt, semmi más kozmetikumot, és majdhogynem feszes volt a bőre. Tőle örökölhettem.

Bár fontos számára a jó megjelenés, plasztikai műtétet nem vállalna be ennek érdekében.

„A hipochondriám miatt soha nem vállalnék plasztikai beavatkozást. Ha azt egyszer elrontják, nincs visszaút. Látni erre példát külföldön is szép számmal. Én ebből nem kérek. Egyedül azt vállalnám be, hogy ha a szemhéjam az orromig lógna, akkor azt korrigáltatnám. De naponta ellenőrzöm, egyelőre nem vészes a helyzet. Ez nem csak hiúsági kérdés, az én szakmámban nagyon fontos a tekintet!” – tette hozzá András.