"Vannak sötét napok" - Sam Neill betegségéről vallott

Az eredendően új-zélandi születésű 75 éves színész a jövő héten megjelenő életrajzi könyvében tesz említést egyre romló egészségi állapotáról – írja a The Sun.

Nos az van, hogy valószínűleg haldoklom

– olvasható a hollywoodi sztár emlékiratainak már legelső fejezetében. A könyv címe Did I ever tell you this?, azaz Ezt már elmeséltem?, melyből kiderül, hogy Neill már tavaly, kezelésének elején megkezdte a különböző karcolatok papírra vetését – ezeket összeszerkesztve állt össze a hamarosan megjelenő kiadvány.

Vannak "sötét napok", vallotta be. Az első kemoterápiás kezelés után elvesztette a haját, és az emlékiratban azt írja, hogy amikor a tükörbe néz, "egy kopasz öregembert lát".

Az első jelek

A színész elmondása szerint kezdetben az vált furcsa számára, hogy egyes mirigyei hirtelen megdagadtak – erre még 2022 márciusában, vagyis a Jurassic World: Világuralom című film forgatása során lett figyelmes.

Neillt ezt követően angioimmunoblasztos T-sejtes limfómával diagnosztizálták, mely a vérrák egyik formája, majd megkezdték a kemoterápiát, mely sajnos hamar kudarcba fulladt. A férfinek ezután egy újfajta kezelést írtak elő, melyen mostantól havi szinten kell átesnie – méghozzá élete végéig, mely remélhetőleg egyre csak távolabb kerül, elvégre a forradalmian új gyógyszerezésnek köszönhetően a sztár jelenleg tünetmentes.

És persze most is egy világ drukkol azért, hogy ez így is maradjon.