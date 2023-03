Újra saját műsort vezet Kasuba L. Szilárd: A lányom is menőnek tartja, hogy apukája szerepel a tévében

Kasuba L. Szilárd hamarosan ismét a képernyőn lesz látható, a TV2 új műsorában, a Sikeres leszek-ben. Szilárdot ugyan az utóbbi években lehetett látni a Vigyázat, gyerekkel vagyok! és a Pénzt vagy éveket című műsorokban, de saját műsor már hosszú ideje nem volt.

Fotó: Instagram

Büszke apuka

Kasuba L. Szilárd az elmúlt időszakban főleg saját vállalkozására, az esküvő szervezésre és a családjára fókuszált.

– Szerencsém volt, mert Virág akkor érkezett, amikor már nem annyira foglalkoztam a televíziózással. Persze az anyukája még mutatta neki kicsiként, hogy apa ott van a tévében. De mire idősebb lett volna már nem szerepeltem a képernyőn. Amikor iskolába került a tanárai kérdezték tőle, hogy te a Kasuba L. Szilárd lánya vagy? – mesélte az egykori műsorvezető, aki nagyon büszke arra, hogy tinédzser lányával mennyire jó a kapcsolata.

Virág nemsokára 14 lesz, nagyon szeretem, hálás vagyok, hogy ilyen remek lányom van. Talán apaként arra lehetek a legbüszkébb, hogy őszitén megnyílik nekem. Mindenről tudunk beszélni. De most abban a korszakban van, hogy már a szülők cikinek számítanak a barátok előtt. Már nem vihetem el az iskoláig, de ha megyek is érte és üdvözölném, csak a kocsinál ölelhetem meg

Komoly beszélgetések

Persze, nem csak vicces, hanem olyan komoly beszélgetéseik is vannak kamasz lányával, mint a cigaretta vagy az alkohol.

– Lassan itt volt az ideje, hogy megvitassuk a káros szenvedélyeket is. Rengeteget olvastunk, videókat, képeket néztünk arról, hogy a cigaretta, az alkohol és a drogok is milyen hatással vannak a szervezetre. Milyen, amikor kiürülnek ezek az anyagok a szervezetből. Nagyon jó kérdései és meglátásai vannak Virágnak – vette komolyra a szó Szilárd, akinek meggyőződése, hogy nincs értelme a gyereket erővel nevelni, meg lehet velük az ő szintjükön is beszélni a komolyabb dolgokat is.

– Ezért is bízom benne, ha a társai megkínálják cigivel, akkor ha nem szeretné nemet tud mondani. Ha érdekli, mondtam neki, hogy azt is elmondhatja, ha arról van szó együtt próbáljuk ki. Úgy gondolom ezzel a tudással és a nyitottságommal felelős döntést tud majd hozni – mesélte határozottan Szilárd.

Munkahelyi izgalom

Kasuba L. Szilárd nemsokára a ismét visszatér a TV2 képernyőjére, új műsorával. Ami miatt igazán izgatott, és a régi emlékek is feltörtek benne.

Nagyon izgalmas, nagyon jó a stáb is, rengeteget viccelünk. Mintha a mostani élettapasztalatommal újra élném a múltat. Bár logisztikáznom is kell, hiszen nem sokára kezdődik az esküvő szezon és rengeteg munkám lesz a forgatás mellett

– mesélte lelkesen, azonban még az első részt ő sem látta. Majd családi programként, együtt ülnek le a képernyő elé megnézni a kész anyagot.

– Egy-két részletet már láttam belőle, de otthon fogjuk egyben látni. A lányom is nagyon izgatott, mert menőnek tartja, hogy az apukája a tévében fog szerepelni – nevetett a vidám műsorvezető.