Sáfrány Emese elárulta: ez a gyereknevelési elv borítja ki legjobban

Sáfrány Emese élete nagy részét most az anyaság teszi ki, tőle megszokott alapossággal járja körül azt a témát is. Közösségi oldalain rendszeres osztja meg tapasztalatait, gondolatait az anyaságról, kezdő kismamáknak nagyon hasznos tartalmakat oszt meg mozgásfejlődésről, hozzátáplálásról, és más témákról is.

Legutóbb egy népszerű „nevelési elvet” vett górcső alá, amiről hosszasan értekezett 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.

„Igazán bosszantó, mikor azt mondják: »régen ez nem volt, mégis felnőttek a gyerekek«, vagy, hogy bizonyos dolgokra nem figyeltek, mégsem lett semmi baja a babának” – kezdett bele a sztáranyuka. Elismerte, hogy minden korban a legjobb tudásuk szerint, szeretettel nevelték a szülők a gyerekeket, ám a mai világban a soha nem tapasztalt információáramlásnak hála még nagyobb tudás áll a rendelkezésre.

Emesének határozott véleménye van erről a nevelési elvről. Fotó: Sáfrány Emese/Instagram-sztori

Emese leszögezte másfél éves kisfiával kapcsolatban:

Én nem szeretném, hogy csak »kibírja« és »túlélje« a babám a gyerekkorát, és valahogy csak úgy felnőjön.

Ez a hozzáállás szerinte nagyon rossz végkifejlethez vezet:

„Nem kevés elhízott, cukorbeteg, IR, különböző élelmiszerérzékeny, mozgásszervi rendellenességekben szenvedő stb. felnőtt van napjainkban, ami visszavezethető gyermekkorra. Itt nem az a tét, hogy felnő vagy nem nő fel, a későbbi életminőség is számottevő!” − vélekedett a légtornász anyuka.

Emese beszólt az ósdi elvet vallóknak Fotó: Instagram Story/Sáfrány Emese

„Nekem az a célom, hogy minőségi és jó élete legyen, amiben testileg és lelkileg egészséges lehet. A szeretet mellett a legjobb táplálékot, a legjobb ellátást és az ideális gondoskodást kapja meg.”

A régi világot visszasíróknak pedig hozzátette:

„Régen kitudtak mosni a folyóvízben a patakparton, én mégsem válnék meg a mosógépemtől.”