Ritkán látott kisfiáról mesélt Walkó Csaba

A sármos énekes, Walkó Csaba ritkán mutatja meg fiát, aki hihetetlen, de már 10 éves lesz a nyáron. Milán aktív életet él, és egyre inkább úgy tűnik: több mindenben is apjára ütött. Imádja a zenét, rendkívül muzikális, még az is lehet, hogy apja nyomdokaiba lép és zenész lesz...

Születésnapot ünnepel a Fonogram-díjas zenekar, a Compact Disco Fotó: Instagram

Apja fia

– Zongorázni tanul, nagyon értelmes gyerek, aki kitartó és eltökélt. A zenében is nagyon tehetséges: egyelőre komolyzenei alapokra fektetjük a zenei tudását, de

nem kizárt, hogy végül a könnyűzene felé húz majd ő is, mint én

– kezdte a büszke apa, aki nem tagadja, hogy félti egy szem gyermekét a zenei pálya rögös útjától.

– A zenészélet nagyon kemény élet is lehet, és ha ezt is választja magának később, akkor is biztosan kell tudnia, ezt akarja. Hiszen annyi kudarcot tartogathat ez a pálya, jobb ha több lábon tud állni. Nem bánnám, ha ügyvéd vagy orvos lenne előbb. Persze még bőven ráér eldönteni, mi lesz ha nagy lesz, és egyelőre annak is nagyon örülünk anyukájával együtt, hogy szeret zenével foglalkozni, és megy is neki. A zongorázás mellett egyébként szép tisztán énekel – folytatta Csaba, aki zenekarával a Compact Disco-val, az Eurovízió Dalfesztivál 2012-es magyar versenyzőivel, idén ünneplik a 15. születésnapjukat.

Jöhetne testvér is

Milán nem csupán a zenei pályán érzi otthonosan magát, hanem a füvesen is, stoplis cipőben, a „bőrt rúgva”.

– Ovis kora óta focizik Milán is, ahogy én is játszottam gyerekként, éppen az ő korában. Először csak szerettük volna, ha sportol valamit, de nagyon tehetségesnek bizonyult, és a klub már le is igazolta őt,

még pár év, és elválik, hogy mennyire gondolja komolyan a futballt

– mesélt tovább a zenész, aki ritkán osztja meg a nagyérdeművel a kettejük közötti szuper apa-fia kapcsolatuk részleteit. Csaba most kivételt tett, és lapunknak azt is elárulta, hogy Milánnak ugyan nem született testvére, még sincs hiányérzetük.

– Nagyon komfortosan mozog a világban a fiam, elfoglalt: zenél, focizik, tanul, és minden hétvégén meccsre járunk együtt. Kerek az élet így is a kis családunkban, de bármi megtörténhet, akár még egy kistesó is ... – újságolta a zenész, aki ha úgy hozná a sors, vállalna még egy babát gyönyörű feleségével, Vikivel.

A sikeres zenekar új, nyári dallamokkal hódít Fotó: Compact Disco

Fülledt erotika az új klipben

Walkó Csaba és zenésztársa, Pál Gábor már 15 éve alkotják a Compact Discót, aminek éppen a minap jelent meg legújabb videója. Az Engedd el! klipjében garantált a fülledt hangulat:

– A nyár valószínűleg legmelegebb napján forgattuk a klipet, ahol szegény lányok a ház tetején majd szét folytak a hőségben... De szerettük volna megadni a módját az új dalunknak, és egy kis hőséget csempészni a télbe. Ez az év egyébként is remek dolgokat tartogat számunkra. Egyet mondhatok, teli leszünk meglepetésekkel, hiszen jubilálunk a zenekarral, amit egy nagy koncerttel meg is szeretnénk ünnepelni az év vége felé – szögezte le Csaba, aki gyakran viszi el koncertekre fiát, Milánt is.