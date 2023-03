Folytatja az utcazenélést a TV2 sztárja

A nehéz sorsú énekes példát szeretne mutatni mindenkinek, aki hasonló körülményekből törne ki.

– Édesapám, amikor egyéves voltam elhagyott minket, édesanyám pedig nem tudta azokat a körülményeket biztosítani, amire egy kisgyereknek szüksége lett volna. Nagymamám nevelt sokáig, de az ő halála után újra anyumnak kellett volna velem törődnie, ezt azonban nem tudta megtenni – mesélte a Borsnak fiatal énekes, aki maga kérte, hogy nevelőszülőkhöz kerüljön. Szeretetben, de szigorban neveltek, ám a zenei álmát nem támogatták.

„Az utcazene hozzám tartozik, nagyon szeretem csinálni” Fotó: Miskolczi Milán

– Ahogy 18 éves lettem, el kellett gondolkodnom azon, hogy hogyan tovább. Szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, de azzal is tisztában voltam, valahogy el is kell tartanom magam. Nem igazán számíthattam senkire. Folytattam az iskolát és a gimnázium után most egyetemista vagyok – fűzte hozzá az énekes, aki sosem szégyellte, hogy az utcazenélésből igyekezett a megélhetését biztosítani, és ez egyelőre most sincs másképp.

Az utcazene nekem mindig egy biztos pont lesz úgyis, hogy már más lábakon is állhatok.

Az utcán való zenélés nemcsak a pénzről szól, hanem egyfajta szabadságot is jelent nekem: önmagam lehetek és ott megnyugodhatok, feltöltődhetek. Nagyon sok szeretetet és pozitív visszajelzést kaptam ezen alkalmakkor már akkor is, amikor még nem szerepeltem egy országos műsorban és ezért mindig hálás leszek. Bár most a megélhetésemet ebből teremtem elő, soha nem fogom ezt elengedni, az utcazene hozzám tartozik, nagyon szeretem csinálni – mondta őszintén Dávid.