Pénzért hirdeti magát a neten Fekete Dávid

A Győri Járási Ügyészség 21 bűncselekményt rótt fel Fekete Dávid kontójára, melyeket 2017 nyarától követett el, tetteivel pedig 322 millió forintos kárt okozott a sértetteknek. Ennek ellenére úgy éli életét, mintha mi sem történt volna: közösségi oldalán rendszeresen posztol, legtöbbször gyermekeivel, de mostanában a munkássága is előtérbe került. Újra ihletet kapott, dalokat ír, igyekszik visszaépíteni a régi, botrány előtti életét.

Vajon van innen visszaút?

Fotó: Ripost

Fekete Dávid próbál új életet kezdeni

Reklámra költi a pénzét

A Ripost kiszúrta, Dávid mostanában többször is hirdette a posztjait az Instagram-oldalán, feltehetőleg azért, hogy visszaépítse darabokra hullott rajongótáborát. Az énekes most 13 ezer követőt számlál az oldalán, a rendőrségi ügy viszont nem tett túl jót a hírnevének. Talán ez is lehet az oka, hogy pénzt nem sajnálva reklámozza a fotóit, videóit, melyben hol a gyermekei tűnnek fel, hol pedig dalszerzés közben láthatjuk az énekest. A közösségi oldalain fellelhető bejegyzései azt tükrözik, hogy Dávid mélységesen bánja a bűneit, gyakran beszél Istenről, és láthatóan sokkal alázatosabb is lett. Követőivel is közvetlenebb, mint volt, sőt a jóindulatú, kedves kommentekre is rendszeresen válaszol.

Emellett az is szembetűnő változás, hogy Dávid fiai is előtérbe kerültek, a megosztott videók rendre gyerekkacajtól hangosak. Kijelenthetjük hát, hogy a közel egyévnyi börtön alapjaiban változtatta meg Dávidot, és minden időt kihasznál, hogy szeretett ikerfiaival lehessen, hiszen, ki tudja, mit hoz még a jövő...

Fotó: Instagram

Hirdetésekkel próbálja visszaépíteni magát Dávid

Legrosszabb esetben 15 évet is kaphat

Dávid jelenleg házi őrizetben várja az újabb bírósági tárgyalást, melynek óriási tétje van. A vádirat szerint 2018-ban, rövid időn belül különböző magánszemélyektől, illetve üzleti partnerektől kért kölcsönöket, melyekből jelentős összegű tartozásokat halmozott fel. Az énekes a vád szerint rendszeres haszonszerzésre törekedve 2017 nyara és 2021. március 2. között 20 alkalommal – 9 esetben folytatólagosan – követett el vagyon elleni és egy esetben közbizalom elleni bűncselekményeket, mintegy 43 354 000 forint értékben, illetve 279 574 213 forint kárt okozva.

Az ügyészség egyébként hét év börtönbüntetést és 63 millió forint vagyonelkobzást kért, de mivel Dávid nem ismerte el a felsorolt 21 vádpontot, ezért ha bűnösnek tartaná őt a későbbiek során a bíróság, 5-től 15 évig tartó szabadságvesztést is kaphat.