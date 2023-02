Fontos döntést hozott kisfia édesapjával Kocsis Korinna

Az anyukaszerep is tökéletes áll Kocsis Korinnának! A 2009-es Miss Earth Hungary kisfia 2022 májusa közepén született, a tökéletes családi idill azonban nem tartott sokáig: a tavalyi év legutolsó napján az egykori szépségkirálynő megrázó üzenettel jelentkezett rajongóinál, melyben bejelentette: párjával már három hónappal korábban a szakítás mellett döntöttek.

A Metropol most felkereste Korinnát, hogy megtudjuk, milyen az élete anyaként, a lassan egyéves babájával.

– Ahogy megszületett, az első pillanattól kezdve teljesen természetes volt, hogy van egy kisfiam. A napi rutin talán már kezd kialakulni, bár mindig van valami, ami felborítja dolgokat, például időjárás, fogzás… – mesélte lapunknak a gyönyörű édesanya.

– Már négy hónapja elkezdtem a hozzátáplálást, úgyhogy kísérletezgetünk, de szerencsére eddig minden ízlik neki, egyáltalán nem válogatós – büszkélkedett Korinna, aki ritkán oszt meg fotót a közösségi oldalain a kisfiáról, s ilyenkor is ügyel rá, hogy a gyermek arcát ne láthassa a publikum.

Az édesapjával már a születése előtt megbeszéltük, hogy amennyire tudom, nem mutatom az arcát a médiában és a közösségi oldalaimon

− indokolta a döntést Korinna, aki a bébi nevét sem árulta el rajongóinak.

A Metropolnak azt is elmondta, hogy jelenleg édesanyja a legnagyobb segítsége, leginkább ő vigyáz a kisfiúra, mikor neki dolga van. A csinos anyuka már a bölcsődei jelentkezésre is készül: szeptembertől szeretné beíratni gyermekét. Fontos számára, hogy az intézménynek szép nagy udvara legyen, és kardinális kérdés a megfelelő étkeztetés is.

Képeit látva leszögezhető, hogy megőrizte vékony vonalait, ám mint elmondta, szó sincs róla, hogy koplalt volna ezért:

„Egyáltalán nem diétáztam, sőt amíg szoptattam, nagyon sokat ettem. Mióta már nem szopizik, azóta figyelek jobban a táplálkozásra. Kevesebb vagyok öt kilóval, mint a várandósságom előtt, úgyhogy inkább azon vagyok, hogy ezt visszaszedjem. Nyilván a genetika is sokat számít, édesanyám is annak idején nagyon hamar nyerte vissza az alakját.”