„A cicik mintha nagyobbak lennének” – Gelencsér Timi apró bikiniben szexizik

Gelencsér Timi jelenleg a nyári forróságot élvezi a Bahamákon, s előszeretettel oszt meg képeket is a kalandos vakációról. A férfirajongók nagy örömére ezeken a fotókon általában lenge ruhákban szerepel a TV2 csinos műsorvezetője, ami rendre meg is mozgatja a követői fantáziáját...

Gelencsér Timi fotója elvarázsolta a követőit Fotó: Nagy Zoltán

Az egyik kommentelő figyelmét például annyira elvonta Timi, hogy a gyönyörű táj fel sem tűnt neki, ellenben a modell dekoltázsával.

A cicik mintha nagyobbak lennének

– írta egy rajongója, amire meglepő módon Timi azonnal válaszolt.

„Ugyanakkora, mint eddig!” – írta a csinos műsorvezető, ám valakit másképp érintett meg a fotó.

Malackodunk, malackodunk?

– tették fel a költői kérdést, mi pedig mutatjuk a képet.

Volt plasztikai beavatkozása

Timi a Hal a tortán című műsorban árulta el, hogy annak idején pont a mellműtétje miatt bukta el a munkáját. A csinos műsorvezető bűvészsegédként dolgozott, azonban miután kés alá feküdt, már nem fért bele a dobozokba, így új állás után kellett néznie...

„Mindannyian egy kicsit kérdően álltunk Danny felé. Mindannyiunkban ott volt a kérdés, hogy mégis hogyan csinálja. Bennem duplán is ott volt, mert éveken keresztül dolgoztam mint bűvészsegéd és sok mindent láttam. Sokszor bújtam dobozokba, átszúrtak égő vasakkal és félbe is vágtak. Végül megcsináltattam a mellem és már nem fértem be a dobozokba” – mesélte Timi.