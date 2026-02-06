RETRO RÁDIÓ

"Ez a szörnyűség életem végéig elkísér" - Szívszorító bejelentést tett a magyar olimpiai bajnok

Az összes félretett pénzét elbukta az olimpia bajnok kajakos. Kopasz Bálint a közösségi-oldalán tett közzé megrendítő üzenetet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 11:35
kopasz bálint csalás kajak

Kopasz Bálint hosszú évek óta komoly lelki teherrel készül és versenyez. A 28 éves algyői kajakos 2021-ben eljutott a sportág csúcsára, olimpiai bajnok lett, és új otthon építésébe kezdett, de ez rémálommá vált. A házépítés súlyos akadályokba ütközött: hiába fizetett ki előre 91 millió forintot, az elkészült épületet életveszélyesnek minősítették. Kopasz Bálint a közösségi médiában osztotta meg megrázó történetét és gondolatait.

Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó
Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Kopasz Bálint csalás áldozata lett

Korábban a Bors is megírta, a kajakos 2023-ban bízott meg egy építőipari céget azzal, hogy saját maga és szülei számára is felépítsék álmaik otthonát. A kivitelezők azonban idővel eltűntek, az ingatlan pedig félkész állapota miatt végül bontásra került. Kopasz Bálint most a Facebook-oldalán tette közzé szívszorító üzenetét.

Az óriási anyagi veszteségen túl legalább olyan hangsúlyos az a lelki trauma, amely ebből az ügyből kifolyólag érint engem 3 éve. Ez a szörnyűség életem végéig elkísér. Remélem, lesz igazságszolgáltatás, és legalább a káromat megtérítik!

- ídézte a Magyar Nemzet az olimpiai bajnok kajakost. 

A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte.

A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni.

- mondta korábban a Nemzeti Sportnak Kopasz, aki szerint a párizsi olimpián nyújtott teljesítményére az anyagi és a lelki teher is rányomta a bélyegét.

 

