"Ez a szörnyűség életem végéig elkísér" - Szívszorító bejelentést tett a magyar olimpiai bajnok

Kopasz Bálint hosszú évek óta komoly lelki teherrel készül és versenyez. A 28 éves algyői kajakos 2021-ben eljutott a sportág csúcsára, olimpiai bajnok lett, és új otthon építésébe kezdett, de ez rémálommá vált. A házépítés súlyos akadályokba ütközött: hiába fizetett ki előre 91 millió forintot, az elkészült épületet életveszélyesnek minősítették. Kopasz Bálint a közösségi médiában osztotta meg megrázó történetét és gondolatait.

Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Kopasz Bálint csalás áldozata lett

Korábban a Bors is megírta, a kajakos 2023-ban bízott meg egy építőipari céget azzal, hogy saját maga és szülei számára is felépítsék álmaik otthonát. A kivitelezők azonban idővel eltűntek, az ingatlan pedig félkész állapota miatt végül bontásra került. Kopasz Bálint most a Facebook-oldalán tette közzé szívszorító üzenetét.

Az óriási anyagi veszteségen túl legalább olyan hangsúlyos az a lelki trauma, amely ebből az ügyből kifolyólag érint engem 3 éve. Ez a szörnyűség életem végéig elkísér. Remélem, lesz igazságszolgáltatás, és legalább a káromat megtérítik!

- ídézte a Magyar Nemzet az olimpiai bajnok kajakost.

A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte.

A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni.

- mondta korábban a Nemzeti Sportnak Kopasz, aki szerint a párizsi olimpián nyújtott teljesítményére az anyagi és a lelki teher is rányomta a bélyegét.