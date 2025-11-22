RETRO RÁDIÓ

„A gyerekeket együtt visszük óvodába" - kimarad a magyar válogatottból a sztárkapus

Nem fog az idő a 41 éves magyar kapuson. Mikler Roland az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott bő keretében nem lesz ott, de vészhelyzetben számíthatnak rá.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.11.22. 13:30
Mikler Roland magyar válogatott kézilabda

Újabb parádés teljesítménnyel járult hozzá csapata győzelméhez a rutinos magyar kapus. Mikler Roland, az OTP Bank-Pick Szeged hálója előtt remekelt az Eurofarm Peliszter ellen 35-20-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa 51 percet töltött a pályán, a kapujára érkező 36 lövésből 19-et hárított, ami majdnem 53 százalékos teljesítmény. A csütörtök esti meccs után Mikler péntek délelőtt picit még pihent, de közben a családi feladatokban is részt vett.

Mikler Roland remekelt a BL-ben
Mikler Roland remekelt a BL-ben Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Későn aludtam el és sajnos korán ébredtem, járt az agyam. Nem optimális. Ha tudjuk, akkor a gyerekeket együtt visszük óvodába, keltem volna egyébként is, de vissza is dőltem egy kicsit. Ilyenkor érzem, hogy nem vagyok fiatal, elfáradtam az előző napi meccsen

 - mondta Mikler a Magyar Nemzetnek.

Mikler Roland kihagyja az Európa-bajnokságot

Azonban hiába a kiváló teljesítmény, Mikler egyeztetett a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával, Chema Rodriguezzel, és abban állapodtak meg, hogy kihagyja a januári Európa-bajnokságot.

Chemával megbeszéltem, a bő keretben sem leszek ott. Közös döntésünk volt, jeleztem, hogy már nehéz lenne kétnaponta magas szinten meccset játszani. Hosszabb idő kell a regenerálódásra, abban maradtunk, ha vészhelyzet van, akkor azonnal ott vagyok, és számíthat rám

 - indokolt a rutinos kapus.

 

 

