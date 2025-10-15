Halálos rémület, házában támadtak rá a válogatott focista feleségére

Az angol válogatott és a Newcastle United védőjének, Kieran Trippiernek külön élő felesége, Charlotte Trippier kénytelen volt hívni a rendőrséget, amikor egy csapat betörő próbálta kirabolni a Cheshire egyik exkluzív negyedében található, nagyjából 2 millió font (900 millió forint) értékű házát. A The Sun értesülései szerint a behatolók egy járművet használtak arra, hogy megrongálják az ingatlan elektronikus biztonsági kapuit, majd különféle szerszámokkal próbálták felfeszíteni azokat.

Charlotte Trippier és férje 8 év házasság után vált külön Fotó: Jean Catuffe

Charlotte Trippier a támadás idején otthon tartózkodott, de nem esett baja. A cheshire-i rendőrség megerősítette, hogy gyanús tevékenységgel kapcsolatban vizsgálatot indítottak. A jelentések szerint a hatóságok a szomszédok térfigyelő kameráinak felvételeit is átvizsgálják. Egy szóvivő elmondta: „Gyanús tevékenységről kaptunk bejelentést egy címen, és vizsgálatot folytatunk a körülmények tisztázása érdekében.”

Charlotte Trippier halálosan megrémült

Állítólag a nőt annyira megrémisztette a betörési kísérlet, hogy az incidens után megerősítette az otthona biztonsági rendszerét –írja az Origo.

A környék régóta ismert arról, hogy a betörők egyik kiemelt célpontja, hiszen számos híresség él ezen a területen. Jack Grealish 5,6 millió fontos otthonát például 2023 telén fosztották ki, míg Alex Oxlade-Chamberlain, a Liverpool korábbi középpályása 2022-ben vált betörők áldozatává.

Charlotte Trippier 2016-ban kötött házasságot a Newcastle United és az angol válogatott hátvédjével, és három gyermekük van. A jelentések nem tesznek említést arról, hogy a gyerekek a házban tartózkodtak-e az incidens idején.