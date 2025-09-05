Tényleg itt a vége? Felesége buktatta le Lionel Messit

A Buenos Aires-i Estadio Monumental magyar idő szerint péntek hajnalban Lionel Messi ünnepléséről szólt. A világbajnoki címvédő argentin válogatott már biztos vb-résztvevőként lépett pályára a selejtezőn, a mérkőzés pedig igazi futballünneppé vált: Messi Julian Álvarez passzából szerzett vezetést, majd az ő indítása után született a második gól, végül a 80. percben ismét ő állította be a 3-0-s végeredményt. A klasszis a saját gyermekeivel vonult be a pályára, a lefújás után pedig Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo is megszólalt a közösségi médiában. Egy közös fotót posztolt, amelyhez sejtelmes üzenetet írt: „Büszkék vagyunk rád, és micsoda szerencse, hogy elkísérhetünk ezen az úton.” A bejegyzés csak tovább erősítette azt, amitől mindenki tart: hogy a világklasszis valóban közel állhat a visszavonuláshoz.

Lionel Messi három gyermekével sétált be utolsó hazai válogatott mérkőzésére / Fotó: NurPhoto

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo megható, egyben kérdéseket is felvető bejegyzést osztott meg az Instagramon. A poszton közös fotójuk látható, mellé pedig olyan sorokat írt, amelyek sok szurkolót gondolkodóba ejtettek: „Büszkék vagyunk rád, minden lépésedre, és mindarra, amit szeretettel és kitartással felépítettél. Micsoda szerencse számunkra, hogy elkísérhetünk ezen az úton!” A mondat egyszerre sugárzott szeretetet és büszkeséget, ugyanakkor sokak számára úgy hangzott, mintha búcsúüzenet lenne.

A mérkőzés után a Lionel Messi a könnyeivel küszködve nyilatkozott.

Olyan sok érzelem van bennem, annyi mindent éltem át ezen a pályán. Mindig öröm volt Argentínában játszani a saját szurkolóink előtt. Nagyon boldog vagyok, így búcsúzni innen az volt, amiről mindig is álmodtam

– mondta a nyolcszoros aranylabdás.

Lionel Messi bizonytalan a jövője kapcsán

Ahogy korábban is mondtam, a koromat nézve logikus lenne, hogy nem játszom több világbajnokságon. De közben ott van bennem a vágy, az izgalom, a motiváció, hogy ott lehessek. Mindennap úgy élek, hogy figyelem, mit érez a testem. Ha jól érzem magam, élvezem. De ha nem, akkor inkább nem lennék ott, mert nem akarom rosszul érezni magam a pályán.

Messi hozzátette, egyelőre nem hozott végső döntést.

Most befejezem a szezont, utána jön az előszezon, és onnan még lesz hat hónap a vb-ig. Akkor majd meglátjuk, hogyan érzem magam. Remélem, jó formában leszek, és akkor könnyebb lesz dönteni.

Sok éven át sok mindent mondtak rólam, de én csak a jóra szeretnék emlékezni. Azokra a pillanatokra, amikor együtt próbálkoztunk, és végül sikerült elérnünk, amire vágytunk. Minden, amit ezzel a csapattal átéltem, gyönyörű volt. Ma volt az utolsó tétmeccsem itt, Argentínában.

A klasszis elárulta azt is, hogy az Ecuador elleni következő selejtezőt már kihagyja.

Beszéltem Scalonival, és úgy döntöttünk, nem utazom, mert combsérülésből lábadozom. Jobb, ha kipihenem magam, és felkészülök arra, ami előttünk áll. Most az a cél, hogy megnyerjük az MLS-t, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább.

A nyolcszoros aranylabdás pályafutása során minden idők legtöbbször pályára lépő és legeredményesebb argentin válogatott játékosa lett. 2006-ban, 18 évesen szerepelt először a válogatottal a világbajnokságon, 2014-ben vb-ezüstérmet szerzett, 2022-ben pedig végre magasba emelhette a vb trófeát Katarban. Most azonban úgy tűnik, az argentin közönség előtt lejátszott utolsó tétmérkőzésével egy korszak végéhez érkezett.