Árván maradt a pár hetes kislánya, agyonlőtték egy autóból a 32 éves sportolót

„Mike“ csak hat hete lett apa, akkor született a kislánya. Az agyonlőtt hokist, Giovanni Michael Robinsont egy autóból találták el halálosan.
Borzalmas bűncselekmény áldozata lett a kanadai Giovanni Michael Robinson, korábbi profi jégkorongozó. A 32 éves férfit lelőtték egy amerikai golfpályánál, és noha gyorsan a segítségére siettek, már nem tudták megmenteni az életét: a helyszínen elhunyt.
A tragédia a wisconsini Sheboygan Falls településen történt, ahol "Mike" Robinson a barátaival golfozott, majd betértek egy bárba. A halálos lövést egy arra járó autóból adták le. Egy kis, sötét színű SUV sofőrje adta le a lövést. Egyelőre nem tudni, hogy gyilkosa szándékosan őt célozta-e meg, vagy véletlenül találta el a golyó az áldozatot.
A hokisként a német Hannover Scorpions csapatában is szerepelt, és amerikai feleségével az Egyesült Államokban élő Mike Robinson augusztusban lett apa, a kislánya még csak 6 hetes.
– Nagyon jó ember volt és nagyszerű testvér. És még jobb férj – mondta Jacob Robinson, az agyonlőtt hokis fivére.
