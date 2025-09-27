RETRO RÁDIÓ

Árván maradt a pár hetes kislánya, agyonlőtték egy autóból a 32 éves sportolót

„Mike“ csak hat hete lett apa, akkor született a kislánya. Az agyonlőtt hokist, Giovanni Michael Robinsont egy autóból találták el halálosan.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.27. 19:00
Giovanni Michael Robinson gyilkosság agyonlőtt golf kislány jégkorong

Borzalmas bűncselekmény áldozata lett a kanadai Giovanni Michael Robinson, korábbi profi jégkorongozó. A 32 éves férfit lelőtték egy amerikai golfpályánál, és noha gyorsan a segítségére siettek, már nem tudták megmenteni az életét: a helyszínen elhunyt.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A tragédia a wisconsini Sheboygan Falls településen történt, ahol "Mike" Robinson a barátaival golfozott, majd betértek egy bárba. A halálos lövést egy arra járó autóból adták le. Egy kis, sötét színű SUV sofőrje adta le a lövést. Egyelőre nem tudni, hogy gyilkosa szándékosan őt célozta-e meg, vagy véletlenül találta el a golyó az áldozatot.

Csak 6 hetes Giovanni Michael Robinson árván maradt kislánya

A hokisként a német Hannover Scorpions csapatában is szerepelt, és amerikai feleségével az Egyesült Államokban élő Mike Robinson augusztusban lett apa, a kislánya még csak 6 hetes.

– Nagyon jó ember volt és nagyszerű testvér. És még jobb férj – mondta Jacob Robinson, az agyonlőtt hokis fivére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu