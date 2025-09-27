Árván maradt a pár hetes kislánya, agyonlőtték egy autóból a 32 éves sportolót

Borzalmas bűncselekmény áldozata lett a kanadai Giovanni Michael Robinson, korábbi profi jégkorongozó. A 32 éves férfit lelőtték egy amerikai golfpályánál, és noha gyorsan a segítségére siettek, már nem tudták megmenteni az életét: a helyszínen elhunyt.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A tragédia a wisconsini Sheboygan Falls településen történt, ahol "Mike" Robinson a barátaival golfozott, majd betértek egy bárba. A halálos lövést egy arra járó autóból adták le. Egy kis, sötét színű SUV sofőrje adta le a lövést. Egyelőre nem tudni, hogy gyilkosa szándékosan őt célozta-e meg, vagy véletlenül találta el a golyó az áldozatot.

The Canadian sports community is mourning the tragic death of Giovanni Michael “Mike” Robinson, a 32-year-old former Ontario Hockey League (OHL) player from Stouffville, Ontario, who was killed in a drive-by shooting while on a golf trip in Wisconsin. https://t.co/cz9uBCO6hG — Quick Matters News (@liam_japhe24331) September 25, 2025

Csak 6 hetes Giovanni Michael Robinson árván maradt kislánya

A hokisként a német Hannover Scorpions csapatában is szerepelt, és amerikai feleségével az Egyesült Államokban élő Mike Robinson augusztusban lett apa, a kislánya még csak 6 hetes.

– Nagyon jó ember volt és nagyszerű testvér. És még jobb férj – mondta Jacob Robinson, az agyonlőtt hokis fivére.