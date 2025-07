Belebukott a rivaldafénybe, megalázták a legszexibb focistatnőt az Eb-n

Az Európa-bajnokság előtt szinte nem telt el nap anélkül, hogy ne jelent volna meg hír vagy poszt Alisha Lehmannról, a svájci válogatott egyik legismertebb és kétségkívül legnépszerűbb játékosáról. Nem csupán sportolóként, hanem valódi médiacelebként tartják számon: TikTokon 12 millió, Instagramon pedig már majdnem 17 millió követőt tudhat magáénak. (Ha magyar párhuzamot keresünk: Szoboszlai Dominiknak jelenleg 3,1 millió követője van Instagramon, ez alig egytizede Lehmann bázisának.) A svájci rendezésű torna előtt úgy tűnt, ő lesz a bajnokság egyik legfényesebb csillaga. A pályán viszont egészen más forgatókönyv íródott.

Alisha Lehmann a kispadon, amire valószínűleg ő sem számított Fotó: AFP

Lehmann az első két csoportmeccsen – Norvégia és Izland ellen – egyetlen percet sem játszott. A harmadik találkozón, Finnország ellen, csupán a 82. percben állhatott be. Játékideje tehát minimális, mégis ő a torna egyik legtöbbet emlegetett szereplője. Persze nem a futball, inkább a külseje miatt.

Alisha Lehmann csak pár percet játszott a női Európa-bajnokságon Fotó: AFP

Alisha Lehmannra saját testőr vigyáz az Európa-bajnokságon

A torna során egyedüli játékosként külön testőrt kapott, és minden meccs után önálló programja van: szelfik, aláírások, rajongók hada. Miközben társai a szakmai munka középpontjában állnak, Lehmann körül valóságos médiacirkusz bontakozott ki. A közönség rajongása még mindig töretlen, pedig sportértéket tekintve alig tett hozzá a csapat teljesítményéhez.- írta a Magyar Nemzet.



Alisha Lehmann fotózkodik a szurkolókkal Fotó: AFP

Sven Micossé, a svájci válogatott sajtófőnöke szerint felesleges a felhajtás, Lehmann csak a népszerűsége miatt kap külön védelmet. A játékos viszont láthatóan csalódott, hogy hazai pályán nem futballtudásával, hanem ismertségével hívja fel magára a figyelmet. A Juventusban játszó támadó elmondása szerint szeretne játszani, de a döntés nem az övé. Addig maradnak a mosolyok a kamerába, az Instagram-sztorik, és a pózolás.



Lehmann a kritikákat sem ússza meg

Egyesek szerint sokkal jobban érdekli a kinézete, mint a foci. Anyja már belefáradt a negatív kommentekbe, de Lehmann próbálja erősnek mutatni magát.

Az emberek csak azt látják, amit a közösségi médiában mutatok. Fogalmuk sincs, milyen vagyok a nap többi részében

– mondta a Blick-nek a celebfocista.

Az viszont vitathatatlan, hogy a svájci drukkerek számára Lehmann puszta jelenléte is örömet okoz. Egyikük szerint már az is elég, hogy ott van a csapattal, mert a figyelmet rá irányítja – még ha nem is ő a legjobb a keretben.