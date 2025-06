Újabb gólkirály, máris megtalálták Varga Barnabás utódját

Két éve érkeztem Csákvárra, klubszinten mindkét szezonom eléggé hasonló volt. Ha jól emlékszem, tavaly ugyanúgy két fordulóval a vége előtt dőlt el a bennmaradás, ami nyilván az elsődleges cél volt, viszont bennem már az első év után ott volt az érzés, hogy ennél többet is kihozhatok belőle. Akkor is szereztem tíz gólt, de idén már tényleg bennem volt a vágy, hogy jó lenne egy még jobb szezont összerakni, amivel nagyobbat lehet »robbantani«. Szerencsére ez most össze is jött, arra viszont nem gondoltam, hogy gólkirály leszek