Fütyül Mbappéra a Real Madrid, új sztárt ünnepelnek

Harmadik, egyben utolsó csoportmérkőzését 3-0-ra megnyerte a Real Madrid a Salzburg ellen az Egyesült Államokban zajló klubvilágbajnokságon, ezzel első helyen jutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol a Juventus lesz Xabi Alonso együttesének ellenfele magyar idő szerint július elsején, este 21 órától.

Gonzalo García gólöröme a Salzubrug-Real Madrid meccsen Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Szenzációs formában a Real Madrid akadémistája

A Salzburg elleni győztes meccsen is kezdett a 21 éves támadó, Gonzalo García, aki Kylian Mbappét pótolja eddig a tornán, s nem is akárhogyan! A királyi gárda nevelése az al-Hilal és az osztrák együttes ellen végig a pályán volt, és ezeken egy-egy gólt szerzett, míg a mexikói Pachuca ellen csereként állt be, és a második félidőben egy gólpasszt osztott ki.

García a Real Madrid legeredményesebb játékosa a csoportkör után, ha a gólok mellett a gólpasszokat is nézzük.

A Salzburg elleni meccset követő sajtótájékoztatón a Real Madrid új vezetőedzője, Xabi Alonso megkapta a kérdést, hogy mielőtt befutott Madridba, mennyire ismerte Gonzalo Garcíát. A tréner elmondta, hogy természetesen figyelemmel követi a Real Madrid Castilla, a harmadosztályban szereplő fiókcsapat meccseit is, így tisztában volt Gonzalo García képességeivel. S most Xabi Alonsótól nagy dicséretet kapott, mert a tréner a Real Madrid legendájához, Raúlhoz hasonlította – írja a Magyar Nemzet.

Nem voltak kétségeim Gonzalóval kapcsolatban, nem meglepetés, amit csinál, korábban sokszor megtette már a Castillában. Tipikus kilences, aki tudja, hogyan kell kivárni a lehetőséget, és nagyon jól mozog a kapu előtt. Raúl-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik a mozgást illetően. Nagyon boldog vagyok miatta.

Ki fog kezdeni a Juventus ellen?

A támadósort illetően igazából az egyetlen kérdés, hogy Kylian Mbappé vagy Gonzalo García fog kezdeni. A francia világsztár idáig egy percet sem játszott a tornán, akut gyomor-bélhuruttal (gasztroenteritisz) került kórházba Miamiban, ahonnan már kiengedték, de a spanyol sajtó úgy tudja, Mbappét alaposan megviselte ez az időszak, négy kilót is vesztett, jobbára izmot. A Bors szúrta ki még a hét elején, hogy a támadó már konditermi munkát végez, ugyanakkor ezeken jól látszik, a francia messze van élete formájától. A helyzetét pedig biztos nem segíti, hogy az USA-ban kánikula van, nem egy játékos panaszkodott már arra, hogy ilyen időben nem lehet futballozni.