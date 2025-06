Jogos a Győr félelme a kizárásról, már meg is van, ki léphet a helyükre a Konferencialigában

Kisorsolták a Konferencialiga selejtezőinek első és második körének párosítását, így immár tudjuk, hogy a sorozatban induló két magyar csapat kivel csaphat össze a továbbjutásért a második selejtezőkörben. A bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémia a ciprusi Arisz Limassol, míg az NB I legutóbbi kiírásában negyedikként végzett ETO FC Győr a San Marinó-i Tre Fiori és az örmény Pjunik párharcának továbbjutójával találkozik. Ám sajnos csak az első párosítás a biztos, ugyanis az UEFA még nem döntött arról, hogy engedi indulni, vagy kizárja a Rába-partiakat a sorozatból.

A Győr dolga nem lesz egyszerű a Konferencialiga selejtezőjében, már ha egyáltalán elindulhat Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Azonos a Győr és a DAC tulajdonosa, ami szabályellenes

A Ripost megírta, hogy az UEFA csillaggal jelölte a Győrt és a Dunaszerdahelyet (DAC) is, miután mindkét klubnak ugyanaz a tulajdonosa (Világi Oszkár), ezért jogi eljárás indult a két klub ellen. A szövetség szabályai egyértelműen fogalmaznak: két azonos tulajdonban lévő klub nem indulhat ugyanabban a sorozatban. Minden bizonnyal valamelyik együttest kizárják, könnyen lehet, hogy a Győrt.

Az ír kupagyőztest már kizárták a Konferencialigából

Ugyanis az európai szövetség egy hasonló esetben már döntést is hozott, míg egy másikban éppen most fog majd dönteni. Az ír élvonalbeli Drogheda United ugyanis már kizárásra került a Konferencia Ligából. A klub a Trivela Group tulajdonában áll, amely a dán Silkeborg IF többségi részvényese is. Mindkét klub hazai kupaelsőség révén kvalifikálta magát, ám az UEFA csak egyet engedett indulni – és a dán csapat javára döntött, míg az írek a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

A csúcsáldozata a többklubtulajdonosi szabálynak az idei FA Kupa-győztes Crystal Palace lehet

Egy igazi nagyágyú is áldozatul eshet ugyanennek a szabálynak, ugyanis a FA Kupa idei győztese, a Crystal Palace és a francia Olympique Lyon többségi tulajdonosa is egy és ugyanaz a személy: John Textor. A londoni klub képviselői részt vettek az UEFA egyeztető ülésén, ahol ismertették álláspontjukat:

szerintük Textor csak 25%-os szavazati joggal bír, így nem gyakorol „döntő befolyást”,

amit az UEFA 30%-nál húz meg.

Döntés még nincs, de ha a Crystal Palace is az ír klub sorsára jut, akkor a helyét a Nottingham Forest foglalhatja el az Európa-ligában.